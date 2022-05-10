Yüzünüzdeki istenmeyen yağlanmaları yok ederken en büyük yardımcınız olacak kil maskesi önerileri

Özellikle karma ve yağlı cilt tiplerinin başlıca sorunu cildin fazla yağlanması. Buna bağlı olarak gözenekler doluyor ve sivilce, siyah nokta, komedon gibi farklı cilt problemleri ortaya çıkıyor. Kil maskeleri ise cildi derinlemesine temizlemede en etkili ürünler arasında bulunuyor. Volkanik taşlardan elde edilen mikropartiküler yapıya sahip olan kilin cilde faydaları ise saymakla bitmiyor. O zaman mutlaka denemeniz gereken kil maskelerini incelemeye ne dersiniz?

1. Cildiniz mıknatıs etkisiyle temizlensin: Aztec Secret Healing Clay Yüz Maskesi

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Kullananlar tarafından çok sevilen ürünlerin başında Aztec Secret Healing Clay Yüz Maskesi geliyor. Ürün, temel olarak volkanik kil özelliği taşıyor. Maskenin cilde en büyük faydası ise uygulandığında tüm toksin ve zararlı molekülleri mıknatıs etkisiyle çekerek derinlemesine temizlik sağlaması. Bu sayede yüzdeki fazla yağ ve kiri kolayca temizliyor. Toz formundaki kili kullanmak için su ya da organik elma sirkesiyle cam, seramik ya da ahşap bir kâsede karıştırın. Maskenin içine metal bir ürünle temas etmemeye özen gösterin. Daha sonra karışımı cildinize eşit bir şekilde uygulayın ve maske kuruduktan sonra yüzünüzü bol suyla arındırın.

2. Kırmızı kilin gücü: Missha Gözenekli Ciltler İçin Amazon Kili Maskesi

Güçlü emiş gücü özellikli Missha Amazon Red Clay sayesinde cildiniz tüm fazla yağdan arınacak. Maskenin özel formülü, ciltteki fazla yağı emiyor ve gözenekleri arındırıyor. İçeriğinde bulunan AHA ve BHA ise ciltteki ölü hücrelerin atılmasına ve pürüzsüz cilt dokusunun oluşmasına yardımcı oluyor. Gözenekli dokusu sayesinde sebum dengesini sağlayan kil, genişlemiş gözeneklerin içindeki fazla yağı anında bulup emiyor. Ürün uygulandığında gözeneklerin kırmızı renkte görünmesinin başlıca sebebi bu. Kil maskesini haftada 1 ya da 2 kez temiz cildinize uygulayıp 10 dakika sonra bol suyla durulayabilirsiniz.

3. 3 farklı saf kil ve kömürün birleşimi: L'Oréal Paris Saf Kil Detoks Maskesi

Çok sevilen ve en etkili ürünlerden bir diğeri L'Oréal Paris Saf Kil Detoks Maskesi, içinde 3 farklı saf kil bulunduruyor. Arı kil, yoğun silikat içeriyor ve cildi fazla yağdan arındırıp pürüzsüzleştiriyor. Montmorillonit kili, mineraller bakımından çok zengin ve kusursuz cilt görünümünün oluşmasına yardımcı oluyor. Rhassoul kili ise cildi temizlemeye yardımcı elementler içeriyor. 3 farklı saf kilin yanı sıra mıknatıs özelliği sayesinde kir ve pürüzleri derinlemesine çeken kömürün birleşimiyle oluşan maske, cildi kurutmadan detoks etkisi sağlıyor.

4. %100 doğal içeriğiyle: Bade Natural Akneye Eğilimli Ciltler İçin Bentonit Ve Aktif Kömür İçeren Kil Maskesi

%100 doğal ham maddelerle ve %100 saf uçucu yağlarla formüle edilen ürünün içeriği oldukça temiz. Bade Natural Kil Maskesi, içeriğindeki bentonit kili ve aktif kömür sayesinde cildin sebum seviyesini dengeliyor ve gözenek sıkılaştırıcı bir etki yaratıyor. Derinlemesine temizlik sağlayan kil maskesiyle pürüzsüz ve berrak cildinizin tadını çıkarabilirsiniz. Dermatolojik olarak test edilen ürün; paraben, sülfat, SLES, SLS ve koruyucu içermiyor. Hazırlamak için 1 çay kaşığı maskeyi 2 puf Bade Natural Gül Suyu ile karıştırın ve cildinize uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın.

5. Çay ağacının mucizevi etkisi: The Body Shop Çay Ağacı Arındırıcı Kil Maskesi

The Body Shop Çay Ağacı Arındırıcı Kil Maskesi; cildi temizliyor, tazeliyor ve ferahlatıyor. Anında serinletici etkili ürün, fazla yağın emilmesine ve ciltteki pürüzlerin büyük oranda azalmasına yardımcı oluyor. İçeriğindeki çay ağacı yağı, sebum fazlalığının azalmasını ve sivilce gibi cilt problemlerinin ortadan kalkmasını sağlıyor. Maskeyi haftada 1-2 defa yüz ve boyun bölgesine uygulayın. 5-10 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Dikkat etmeniz gereken nokta ise yüzünüzü maskenin ciltte kurumasını beklemeden yıkamak. Paraben içermeyen çay ağacı maskesini düzenli olarak kullandığınızda cildinizdeki değişimi fark edeceksiniz.

6. Derinlemesine arınma: Kiehl's Rare Earth Gözenekleri Derinlemesine Arındıran Kil Maskesi

Yüksek kalitesiyle sık sık tercih edilen Kiehl's Rare Earth Kil Maskesi, kullananlar tarafından çok sevilen ürünlerin başında yer alıyor. Maske, beyaz kil ve aloe vera özleriyle zenginleştirilmiş içeriği sayesinde gözenek ve siyah nokta görünümünü belirgin şekilde azaltıyor. Aynı zamanda cildin mat ve donuk gözükmesine yol açan ölü deri hücrelerini ve kiri temizleyerek gözeneklerin açılmasına ve küçülmesine yardımcı oluyor. Ürünü temiz ve nemli cildinize ince bir tabaka hâlinde uygulayın. Göz çevresine sürmemeye özen gösterin. Kurumasını bekleyip 10-15 dakika sonra ılık su ile yıkayarak cildinizi arındırın. Kullandıktan sonra gözenekler küçüleceği için cildiniz daha sıkı görünecek.

7. Tamamen organik siyah mineral kil etkisi: Rosece Black Mineral Clay Mask

Sırada %100 doğal bir ürün bulunuyor. Rosece Siyah Mineral Kil Maskesi, yağlı ve sivilceye eğilimli ciltler için tamamen saf ve doğal siyah mineral içeriyor. Faydaları ise saymakla bitmiyor. Cilt tonunu eşitliyor, hücre yenilenmesine katkı sağlıyor ve cildi sıkılaştırıyor. Antitoksik ve antiseptik özelliği sayesinde de yağlı ciltler için arındırıcı görevi görüyor ve sivilcelerin kuruma sürecini hızlandırıyor. Peeling olarak kullanıldığında ise olgun ciltlerde kadifemsi bir doku bırakıyor. Saç sorunlarına da iyi gelen ürünü saç derisindeki yağlanma, kepek ve kaşıntı gibi problemler için de kullanabilirsiniz.

8. Toksinlerden arınmış ışıltılı cilt için: The Body Shop Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask

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Hindistan'ın Ayurvedik geleneklerinden esinlenilerek hazırlanan Himalaya Charcoal Maske; bambu kömürü, yeşil çay yaprakları ve organik çay ağacı yağı gibi %100 vegan ve doğal içeriklerle hazırlanıyor. Kullanıldığında ciltte hafif karıncalanma hissi yaratan maske; daha canlı, ışıltılı ve sağlıklı bir cilt görünümü sağlıyor. Cildi kir ve kalıntılardan tamamen temizleyerek daha temiz ve arınmış cilt görünümü sunuyor. Cildinizi temizledikten sonra maskeyi makyaj fırçasıyla ya da parmaklarınızla uygulayın, 5-10 dakika kilin kurumasını bekleyin ve yüzünüzü durulayın. En etkili sonuç için maskeyi haftada 2-3 defa kullanmanız öneriliyor.