Yüzünüze tam oturan güneş gözlüğü modelleri

Yüz şekline göre gözlük seçimi son derece önemli. Maalesef, her güneş gözlüğü modeli her yüze aynı şekilde uyum sağlayamıyor.

Yuvarlak yüz hatlarına sahip olanlar için güneş gözlüğü önerileri

Yuvarlak yüz, genellikle yüzdeki kemiklerin ön plana çıkmadığı ve yüz sınırlarının tamamen yuvarlak olmasıdır. Yuvarlak yüze birçok güneş gözlüğü yakışır. İşte sizin için seçtiğimiz gözlükler:

My Concept MYC 282 C216 Unisex Güneş Gözlüğü, yuvarlak yüz hatlarınızı ön plana çıkaracak bir güneş gözlüğüdür. Şıklığı ve modern detaylarıyla kendini gösteren güneş gözlüğü, hem kadınların hem de erkeklerin kullanabileceği bir model.

Fiyat: 149,99 TL

LEVI’S Erkek Güneş gözlüğü, yine yuvarlak çerçevesi ve siyah rengiyle ön plana çıkan bir model. Kaliteli ve hafif malzemesiyle yüzünüzde rahatça taşıyacağınız bu model, aynı zamanda ikonik detayları ve yenilikçi tarzı ile görünüşünüze farklı bir hava katacak.

Fiyat: 521,79 TL

Capetown Rush Güneş gözlüğü, siyahın havası, kırmızının canlılığı ve sıcaklığıyla öne çıkan bir model. Eloksal alüminyum köprüsü, kırmızı gri polarize camları ile tüm yüz şekilleri için ayarlanabilen bu gözlük, yuvarlak yapısıyla yüzünüze çok yakışacak. Capetown Rush, güneşin keskin ışığını filtrelerken, stilinizi üst seviyelere taşıyan bir model.