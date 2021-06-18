Yüzünüze tam oturan güneş gözlüğü modelleri

Yüz şekline göre gözlük seçimi son derece önemli. Maalesef, her güneş gözlüğü modeli her yüze aynı şekilde uyum sağlayamıyor.
Yuvarlak yüz, genellikle yüzdeki kemiklerin ön plana çıkmadığı ve yüz sınırlarının tamamen yuvarlak olmasıdır. Yuvarlak yüze birçok güneş gözlüğü yakışır. İşte sizin için seçtiğimiz gözlükler:
My Concept MYC 282 C216 Unisex Güneş Gözlüğü, yuvarlak yüz hatlarınızı ön plana çıkaracak bir güneş gözlüğüdür. Şıklığı ve modern detaylarıyla kendini gösteren güneş gözlüğü, hem kadınların hem de erkeklerin kullanabileceği bir model.
Fiyat: 149,99 TL
LEVI’S Erkek Güneş gözlüğü, yine yuvarlak çerçevesi ve siyah rengiyle ön plana çıkan bir model. Kaliteli ve hafif malzemesiyle yüzünüzde rahatça taşıyacağınız bu model, aynı zamanda ikonik detayları ve yenilikçi tarzı ile görünüşünüze farklı bir hava katacak.
Fiyat: 521,79 TL
Capetown Rush Güneş gözlüğü, siyahın havası, kırmızının canlılığı ve sıcaklığıyla öne çıkan bir model. Eloksal alüminyum köprüsü, kırmızı gri polarize camları ile tüm yüz şekilleri için ayarlanabilen bu gözlük, yuvarlak yapısıyla yüzünüze çok yakışacak. Capetown Rush, güneşin keskin ışığını filtrelerken, stilinizi üst seviyelere taşıyan bir model.
Fiyat: 871,18 TL
Kare yüz hatları, elmacık kemikleri, belirgin alın ve çene çizgileri nedeniyle oldukça kalın ve açısal çizgilere sahiptir. Bu nedenle, güneş gözlüğü seçerken geniş ve oval tasarımları tercih ederseniz, yüzünüzün keskin hatları yumuşatacak ve yüzünüzde denge oluşacaktır.
Chiwanji Vintage Unisex gözlük, kırmızının tüm kışkırtıcılığını yansıtıyor. Kare yüz hatlarına sahip kadın ve erkeklere bu gözlük muhteşem bir hava katacaktır... İnce kenarları, farklı rengi ve kavisli görünümüyle retro tarzı benimseyenlerin tercih edebileceği bir model.
Fiyat: 80 TL
Mustang Mu Erkek Güneş Gözlüğü, tüm erkeklere hava katan bir tasarıma sahip olsa da, kare yüz hatlarına sahip olanlara daha çok yakışacak bir model. Güneş ışıklarını üst düzeyde filtreleyen Mustang Mu güneş gözlüğü, şık tasarımıyla tarzınıza tarz katacak.
Fiyat: 391,60 TL
Hawkers Unisex güneş gözlüğü, iddialı tasarımıyla ön plana çıkıyor. Şık altın tonunda ince metalden oluşan askıları, farklı detayları ile kare yüz hatlarına sahip olan kadın ve erkeklere çok yakışacak bir model. Hawkers güneş gözlüğü ile tarzını üst seviyelere taşıyabilirsiniz.
Fiyat: 902 TL
Oval yüz şekli, yuvarlak yüz tipine çok benzese de farklı bir yapısı vardır. Yüzün yumuşak ve yuvarlak detaylarına uyum sağlayacak ve yüzünüzün hatlarını uyumlu bir şekilde ön plana çıkaracak harika güneş gözlükleri sizleri bekliyor.
Duke Nickle Unisex güneş gözlüğü, siyah sevenlerin beğenisini kazanıyor. Havalı tasarımı ve uygun fiyatı nedeniyle rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir model.
Fiyat: 39,90 TL
Mustang Mu Erkek güneş gözlüğü, kırçıllı kahverengi çerçevesiyle beğenileri topluyor. Bu şık güneş gözlüğü, her erkeğin tercih edebileceği, hayran kalacağı bir tasarıma sahip. Oval yüz tipine sahip erkeklere daha çok yakışacağını söyleyebiliriz.
Fiyat: 367,12 TL
Hawkers Unisex Aura güneş gözlüğü, dinamik tasarımıyla göz dolduran bir model. Oval yüz hatlarına mükemmel uyum sağlayacak olan Hawkers güneş gözlüğü, şık tasarımı ve kalitesiyle ön plana çıkan bir model.
Fiyat: 401,38 TL
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