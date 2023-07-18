Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Habertürk ekranlarında Eren Eğilmez'in sunduğu 'Gerçek Fikri Ne? Gündem' programında konuşuyor.

Özdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Sinan Bey'in adaylığından önce biz, nisan 2022'de Mansur Yavaş Bey'in cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi gerektiğini 6'lı Masa tarafından bir televizyon programında çağrı olarak ortaya koyduk. Halkın büyük bölümünde Mansur Bey'in ismi geçiyordu. Ben Zafer Partisi adına bu çağrıyı yaptıktan ve 'destekleriz' dedikten sonra bu tespitin ne kadar doğru olduğu kamuoyunun verdiği tepkiden bir kez daha görüldü. 6'lı Masa buna yanaşmadı. Kemal Bey'in adaylığı netleşti.

Ocak 2023'de Meclis'te basın toplantısı yaptım. 'Mansur Bey'i kabul etmediniz, biz Zafer Partisi olarak Kemal Bey'i destekleyebiliriz ama çevresindeki saray artığı politikacılardan uzak dursun, FETÖ ve PKK ile ilişkili siyasetçilerden uzak dursun, 1924 anayasası desin, sığınmacıları, kaçakları 1 sene içerisinde gerekirse zorla yollayacağını söylesin, kendisini destekleriz. Milletvekilliği talebimiz de yok' dedik. Daha sonra CHP ile imzalanan ilkeler aşağı yukarı aynı ilkelerdir. Fakat buna da bir cevap alamadık. Bu arada ATA ittifakının kuruluş süreci sancılı oldu.

Aşağı yukarı 1 sene önce Sinan Bey'le yemek yedik. Sinan Bey o yemekte aday olacağını; ancak 'Mansur Bey aday olursa aday olmam' demişti. Bir beyin fırtınası yaptık. Mansur Bey'in aday olursa kazanacağı konusunda o da benimle hemfikirdi. O şekilde ayrıldık.

Olayların gelişmesi, benim de adaylığı düşünmemi gerektirdi. Sinan Bey adaylık konusunda kararlıydı. Ben aday olsam Sinan Bey de aday olacaktı. Bu da istediğimiz sinerjinin ortaya çıkmasını engelleyecekti. Bu durumda Türkiye'yi kendimden daha fazla sevdiğim için, önemli olan Türkiye'nin iki ittifak arasında sıkıştırılmasından kurtarılması için bu ittifakın arasında zorlayıcı güçler olarak görülen HÜDA PAR ve HDP'yi engellemek için Sinan Bey'i aday gösterdik. Bu alanda Zafer Partisi'nin öncülüğü Erdoğan'ın birinci turda önledi.

Sığınmacılar meselesi siyasetin egemen konusu haline geldi. HDP ve Yeşil Sol'un 'Biz siyaseti domine ederiz, belirleriz' tezinin ne kadar çürük olduğunu gösterdi.