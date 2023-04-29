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  4. Zafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Kurtulmuş taktı

Zafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Kurtulmuş taktı

29.04.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi'nden istifa eden partililer, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törenle AK Parti'ye katıldı. Törene katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim etnik kökenler üzerinde bir ayrışmamız asla söz konusu değildir. Bu coğrafyada yaşayan, bu ülkenin vatandaşı olan her kardeşimiz, 85 milyon hangi etnik kökene ait olursa olsun hepsi birdir, beraberdir, kardeşimizdir. Ve aynı kaderi paylaştığımız insanlardır" dedi.

Zafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Kurtulmuş taktı

Zafer Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katılan 300 üyenin rozet töreni AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Törene AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı. Partiye yeni katılan 300 üyeyi tebrik eden Kurtulmuş, "Ana muhalefet partisi lideri, ya arkadaş bir kere de bu milletin sevincine ortak ol. Bir kere de bu milletin duyduğu özgüvene sen de ortak ol. İşte yüz binlerce insan, 5 günde 3 milyonu aşkın İstanbullu TEKNOFEST'i gelip ziyaret edecek. İnsanları gördüm, oradaki Türk Savunma Sanayi'nin ürettikleri helikopterlere, uçaklara, İHA'lara, SİHA'lara yaklaşıyorlar, resim çekiyorlar, sarılıyorlar, iftihar ediyorlar. Bir kere de bundan iftihar et. Bununla iftihar etmek yerine beyefendi ne diyor? Efendim 'Biz Yeşilköy Havalimanı'nı, işte geldiğimizde Amerikalı falanca firmanın emrine vereceğiz.' O firmanın da CIA ile bir takım ortak projelerinin olduğu da biliniyor. Ama işin garip tarafı değerli arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden Türkiye'nin açık ara ikinci partisi, geriden gelen partisinin genel başkanının, hem de adı Atatürk Havalimanı olan Yeşilköy'deki festivalin başladığı ilk günde böylesine büyük bir hezeyanı ortaya koymuş olmasıdır" dedi.

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"85 MİLYON HANGİ ETNİK KÖKENE SAHİP OLURSA OLSUN BİRDİR"

Numan Kurtulmuş, "Birisi kalkıyor diyor ki ben Sünniyim, öteki kalkıyor diyor ki ben Aleviyim. E sorduk mu? Bu millet Aleviliği, Sünniliği vesaire bir ayrışma vesilesi olarak kabul etmez. Alevilikle Sünnilikle bizim farklılıklarımızın içerisindedir ve bizim zenginliğimizdir. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın dediğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum Bizim Alevilik, Sünnilik diye bir dinimiz yok. Bizim Müslümanlık diye bir dinimiz vardır. Ve bu halkın da yüzde 99'u Müslüman bir millettir. Bir başkası efendim Kürt, Türk vesaire. Bizim etnik kökenler üzerinde bir ayrışmamız asla söz konusu değildir. Bu coğrafyada yaşayan, bu ülkenin vatandaşı olan her kardeşimiz, 85 milyon hangi etnik kökene ait olursa olsun hepsi birdir, beraberdir, kardeşimizdir. Ve aynı kaderi paylaştığımız insanlardır" diyerek sözlerini noktaladı.

"İSTİŞARELER NETİCESİNDE KARŞINIZA ÇIKMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

AK Parti'ye yeni katılan 300 partiliyi temsilen konuşma yapan Zafer Partisi kurucular kurulu eski üyesi Ayşe Melda Topyay, "Siyaset takım tutar gibi olmuyor. Şu andaki örneğinde gördüğünüz üzere parti programlarını ve seçim beyannamelerini incelikten sonra bizler gelmiş olduğumuz partinin kurucular kurulu üyeleri, genel idare kurulu ve birbirinden değerli il ve ilçe yönetim kadroları ve üyeleri, aramızda yapmış olduğumuz istişareler neticesinde karşınıza çıkmış bulunmaktayız. Ülkemizin içinde bulunduğu durum, gerçekçi bir bakış açısıyla incelendiğinde tüm dünyayla rekabet edebilen görmüş olduğum eksikliklerle ilgili olarak hızlı ve kalıcı çözümler üretebilen bir liderin genel başkanlığında Türk siyasetinde olmaktan gurur ve onur duymaktayız" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partiye katılan yeni üyelere rozetlerini taktı. (DHA)

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Zafer Partisi ak parti

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