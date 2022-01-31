Zahmetsiz şıklık için uzun elbiseler nasıl kombinlenir?

Bir yaz akşamı en yakın arkadaşınızın düğünü için hazırlanırken veya bir sonbahar pazarı eşinizle kahve içmeye giderken bilirsiniz ki uzun elbiseler, zaman ve mekanda sınır tanımadan bir kahraman gibi yardımınıza koşar. Abiye modellerden bol kesimlere, çeşitli tarz ve materyallerde karşımıza çıkan bu moda efsaneleri; özellikle hazırlanmak için zamanın kısıtlı olduğu anlarda ilk tercih olur. En basit kombinlerle bile oldukça güzel görünmenizi sağlayacak uzun elbiseleri dilerseniz birkaç basit moda tüyosu ile daha şık bir hale getirebilirsiniz. Öyleyse sizin için hazırladığımız kombin önerilerine ve en şık uzun elbiselere göz atmaya ne dersiniz?

1. Bir elbise, onlarca tarz!

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Beyaz gömlek, vücudunuza tam oturan bir kot pantolon ve siyah topuklu ayakkabılar... Bunların yanı sıra her gardıropta olması gereken bir parça daha var ki o da düz renk uzun bir elbise. En iyi arkadaşları uzun kolyeler ile bambaşka karakterlere bürünen düz renk elbiselerle günlük hayattan özel davetlere geçiş yapmak mümkün. Auselily, bu modeliyle düz renk uzun elbiselerin büyülü etkisini maksimum seviyeye çıkarır. Otantik bir kolye ve spor ayakkabılar ile sokak stiline uyarlayabileceğiniz bu elbiseyi dilerseniz daha gösterişli bir kolye, toplu saçlar ve topuklu ayakkabılar ile tamamlayarak romantik bir yemeğe de katılabilirsiniz.

2. Daha iddialı bir tarz için

Şu bir gerçek ki uzun elbiseler her beden tipine çok yakışıyor. Hem daha uzun hem daha şık bir görünüm sunan uzun elbiseleri, bel bölgesini vurgulayan kemerler ile buluşturarak şıklığın dozunu arttırabilirsiniz. DressFine markasının pliseli ve leopar desenli elbisesini tamamlamak için de kemerlerden yararlanabilirsiniz. Desenli uzun elbiselere çok yakışan sade kemerler ile görünümünüzde kontrast oluşturabilirsiniz. Kombinlemesi oldukça zor ve riskli olan leopar desenini sade deri bir kemer ile kusursuz bir şekilde buluşturarak daha casual bir görünüm sağlayabilirsiniz.

3. Gypsy efektine ne dersiniz?

Özgürlüğün, aşkın ve dansın kadınları; moda dünyasının en büyük ilham kaynaklarından olmaya devam ediyor. En büyük moda şovlarının ders aldığı çingene efekti, uzun elbise denince aklımıza gelen ilk tarzlardan biri oluyor. Özellikle çiçekli ve fırfırlı uzun yazlık elbiselerde gördüğümüz bu tarz parçaları kombinlemenin en iyi yolu, hiç şüphesiz bol takı kullanmak oluyor. İnce kolyeler ve üst üste takılmış bilezikler ile çok şık bir görünüm sunan bu modellere en çok halka küpeler yakışıyor. Siz de kendinizi Notre-Dame'ın güzeller güzeli Esmeralda'sı gibi hissetmek istiyorsanız iri halka küpeler ile uzun elbiseleri bir arada kullanabilirsiniz.

4. Sadelikten vazgeçemeyenlere:

"Takı bana göre değil, uzun elbiseleri kombinlemenin daha minimal yolları yok mu?" diye soranlardansanız müjde! Uzun elbise kombinleriyle hem sade hem tarz görünebilirsiniz. Bu yolda en büyük yardımcınız ise yüksek topuklu ayakkabılar. Özellikle uzun gece elbiseleri ile adeta ayrılmaz ikili olarak karşımıza çıkan yüksek topuklu ayakkabılar, klasik bir görünümün anahtarı. Asil duruşu ile ekstra parçalara ihtiyaç duymadan da özenli ve şık görünebileceğiniz bu modelleri siyah topuklular ile kusursuzca kombinleyebilirsiniz. Özellikle bantlı ve ince yüksek topuklu ayakkabılar ile taşlı modeller, Koton Abiye Elbise'ye çok yakışacak.

5. Zıt kutuplar birbirini çeker

Kontrast stilin yarattığı şık görünüm, son zamanlarda moda dünyasında kuralları baştan yazıyor. Genellikle benzer tarzları buluşturarak şık görünebileceğimiz algısı, maskülen parçalarla buluşan sakin ve naif uzun elbiseler sayesinde kökten değişiyor. Sokak modasının dikkat çeken tarzlarından biri olan bu görünüm için büyük botlar en iyi seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bir sırt çantası ve deri montla tamamlayabileceğiniz bu stile Zühre Boğazlı Triko Elbise ile kavuşabilirsiniz. Bu siyah renkli ve düz uzun elbise, zıtlıkları yan yana getireceğiniz yeni tarzınız için iyi bir tuval olacak.

6. Vintage bir stile hazır mısınız?

Eforsuz şıklığın formülü uzun elbiseler, kimi zaman sıkıcı ve iddiasız bulunabiliyor. Ancak farklı aksesuarlar ile birleştirerek uzun elbiselerin heyecanını arşa çıkarabilirsiniz. Genellikle plajda görmeye alışık olduğumuz hasır şapkalar, uzun elbiseler için kullanabileceğiniz en güzel aksesuarlardan biri. Rüzgarı anımsatan geniş ve dalga kenarlı şapkaların başına buyruk ve neşeli karakterine çok yakışan uzun elbiseler, her ortamda stil sahibi bir görünüm sunuyor. Uzun elbiseye dair tüm ön yargıları yıkan hasır şapka-uzun elbise kombinini sokak stilinize rahatlıkla uyarlayabilirsiniz. Bunun için ekose detaylı Küçüğüm Butik Kahve Kloş Elbise'yi tercih edebilirsiniz.

7. Uzun elbiseler, dört mevsim sizinle

Doğruya doğru. Kış aylarında uzun elbise bulmak, yaz mevsimi kadar kolay olmuyor. Oldukça kısıtlı seçenekler sunan kış mevsiminde yazlık uzun elbiselerimizi giymek istersek "Ya üşürsem?" veya "Şimdi bunu neyle kombinleyeceğim?" gibi sorular aklımıza üşüşüyor. Neyse ki yazlık uzun elbiseleri kış mevsimine uyarlamak sanıldığı kadar zor değil. Kalın ve uzun örgü triko hırkalar, yazlık uzun elbiseleri anında kış stiline uyarlıyor. Uzun elbiseleri şık bir dokunuşla tamamlayan hırkaları ister desenli modellerle ister düz renk elbiselerle kombinleyebilirsiniz. TRENDYOLMİLLA 2'li Takım ile hırka-elbise kombinine zahmetsizce ulaşabilirsiniz. Tarzınızı bootie botlar ile tamamlayabilirsiniz.

8. Bu sezonun en hit ikilisi: Uzun elbise-çizme

Bu kış onları her yerde görüyoruz. Podyumlardan sokaklara, influencerlardan mankenlere, modaya yön veren herkesin bize fısıldadığı bir uzun elbise tüyosu var. Evet, çizmelerden bahsediyoruz! Özellikle ofis stilinize bambaşka bir boyut katacak bu ikiliyi denemeden bu kışı bitirmeyin. Uzun elbise-çizme ikilisine en çok yakışan aksesuarlar ise tabii ki kemerler. Siz de kombininizi minimalist takılar ve gösterişli kemerler ile zenginleştirebilirsiniz. Tarzınıza şıklık katacak ve uzun çizmelerle çok yakışacak bir model istiyorsanız TRENDYOLMİLLA Lacivert Dik Yaka Elbise'yi bir an önce denemelisiniz.

9. İçinizdeki çocuk hiç susmasın!

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Hayatımızdaki en iyi kararları hep onun sayesinde vermez miyiz? En kötü zamanlarımızda bile bizi neşelendirecek bir şey bulan içimizdeki çocuk değil mi? Bize yaptırdığı yaramazlıklarla değerli anılar biriktirmemizi sağlayan bu çocuğun moda tavsiyelerini dinlemenin zamanı geldi! Uzun elbiselerin ciddiyetini anında silip süpüren renkli çoraplar, uzun elbise stiline keyifli bir dokunuş yapıyor. Sarı, mor, pembe ve mavi gibi çeşitli renklerle uyum sağlayacak bu düz renkli elbise ile içinizdeki çocuğu sevindirebilirsiniz. Çoraplarınız ile aynı renkte bir kaban seçerek şıklık seviyenizi arşa çıkarabilirsiniz.

10. Uzun elbise giymenin yeni yolu: Elbise-kazak kombinleri

Kış boyunca kazakları taytlar veya kot pantolonlar ile giymekten bıktıysanız size harika bir önerimiz var. Uzun elbiselerinizi kazaklarınız ile bir araya getirebilirsiniz. Bu kazakları özellikle rengarenk elbiselerinizin üzerine giyerek konforlu ve cool bir stil yaratabilirsiniz. Bunun için TRENDYOLMİLLA markalı çiçekli elbiseyi deneyebilirsiniz. Elbisenin üzerine düz siyah renkli bir kazak giyebilir, kazağın etek uçlarından ise şık bir kemer geçirebilirsiniz. Oversize bir kaban ve kalın tabanlı botlar ile kombinleyerek sokak stilinin yıldızına dönüşeceğiniz bu elbiseyi alışveriş listenize eklemeyi unutmayın.



