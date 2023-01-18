Zararlarını bilseniz asla yemezsiniz! Resmen kansere davetiye çıkartıyor

Ciddi hastalıklara yakalanma riskinin giderek arttığı düşünülüyor. Bu artışın temel nedenlerinin sağlıksız beslenme, zararlı alışkanlıklar ve uygunsuz yaşam alışkanlıkları olduğu biliniyor. Kahvaltıda ve gün içinde severek tükettiğimiz birçok yiyeceğin yoğun kanserojen madde içerdiğini biliyor muydunuz? Aşağıda yer alan yiyeceklerin bazıları sağlık için önemli olsa da yanlış tüketimi geri dönülmez sonuçlara yol açabiliyor.

AKRİLAMİD NEDİR VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Akrilamid, özellikle patates ve ekmek gibi nişastalı gıdaların uzun süre yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi sonucunda oluşan bir kimyasal maddedir. Kızarma, kavurma, fırınlama ya da ızgara yapma sırasında akrilamid oluşumuna sıklıkla rastlanır. Uluslararası ve ulusal pek çok beslenme otoritesi akrilamid hakkında farkındalık yaratmaya çalışmakta ve alımının nasıl azaltabileceğine ilişkin öneriler sunmakta ve kampanyalar yürütmektedir.

KAHVERENGİYE DÖNÜŞTÜYSE SAKIN YEMEYİN

Diyette akrilamid alımına katkı yapan besinler arasında ilk sıralarda ekmek ve patates bulunur. Ayrıca karbonhidrat ve protein içeren besinlerde de akrilamid oluşumu söz konusudur. Bunları hazırlama sırasında yüksek sıcaklık kullanılması, renginin koyulaşmasına ve akrilamid oluşumunun artmasına neden olur. Cips ya da tostunuzun kahverengine dönüşmesi ile gıdadaki akrilamid seviyeleri artmaktadır.

Gıdalardaki akrilamid içeriğini azaltmak için:

• Paketteki pişirme talimatlarını kontrol edin ve bunlara uyun.

• Gıdaları rengi koyulaşıncaya kadar değil açık renkte kalacak şekilde pişirin.

• Tost yaparken kabul edilebilen en açık renkte hazırlamaya çalışın

• Gıdaları düşük sıcaklıklardaki kızartın

• Kızartmadan önce patatesleri kısa süreli haşlayın

• Yağları aşırı ısıtmaktan kaçının

• Patatesleri buzdolabında saklamayın

• Çürük, bozulmuş patatesleri kullanmayın

AKRİLAMİD KANSEROJEN MİDİR?

Akrilamidin laboratuar hayvanlarında kanserojen olduğu gösterildikten sonra Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı 1994 yılında, akrilamidi olası bir insan kanserojeni olarak sınıflandırmıştır. Akrilamid DNA’ya (hücrelerdeki genetik materyal) zarar verme ve kansere neden olma potansiyeli nedeniyle genotoksik bir kanserojen olarak kabul edilir.

NİŞASTALI, KARBONHİDRAT VE PROTEİN İÇEREN GIDALARI FAZLA KIZARTMAYIN

Akrilamidin etkilerine ilişkin yapılan hayvan deneylerinde, akrilamidin sinir sistemine zarar verdiği, yüksek dozlarda ise kaslar ve hormonal bezler üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmalarda hayvanların tiroit bezi, böbrekler, akciğerler vb. gibi pek çok organında urların sayısında artış görülmüştür. Yapılan farklı iki çalışmada hayvanların omurilik ve beyin bölgelerinde tümör oluşumu görülmüştür. Hayvanlarda akciğer ve deri kanseri belirlenmiştir. Yemekleri ve özellikle akrilamid oluşumuna müsait olan nişastalı, karbonhidrat ve protein içeren besinleri pişirirken kahverengileşmesine fırsat vermemek bu noktada sağlığımız için yapmamız gereken davranıştır.

YOĞUN AKRİLAMİD İÇEREN GIDALAR