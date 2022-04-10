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Zelenskiy "Bekleyecek zamanımız yok" diyerek Batı'ya seslendi! 'Petrol ambargosu' ile ilgili dikkat çeken çıkış

10.04.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın bekleyecek zamanının kalmadığını belirten Zelenskiy, Batı'dan Rusya'nın petrol ihracatına ambargo koymasını istedi.

Zelenskiy "Bekleyecek zamanımız yok" diyerek Batı'ya seslendi! 'Petrol ambargosu' ile ilgili dikkat çeken çıkış

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının 45. gününde ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın nakit akışlarına daha acı verici kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi.

"BEKLEYECEK ZAMANIMIZ YOK"

Tüm medeni ve demokratik dünyanın harekete geçmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Bekleyecek zamanımız yok. Özgürlüğün bekleyecek zamanı yoktur. Rusya yeni kuvvetlerini ve yeni teçhizatlarını ülkemize sokmayı göze alabilir. Derhal harekete geçilmeli ve tirana karşı petrol ambargosu uygulanmalı."

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JOHNSON, UKRAYNA'YA YENİ MALİ VE SAVUNMA DESTEK PAKETİ İLE GELDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Kiev ziyaretine değinen Zelenskiy, Johnson'un, Ukrayna'ya yeni mali ve savunma destek paketi ile geldiğini belirtti.

Ukraynalılar adına Johnson'ı ağırlamaktan büyük onur olduğunu ifade eden Zelenskiy, Birleşik Krallık'ın, Ukrayna'ya başta savunma olmak üzere yaptırımlar politikasındaki liderliğinin sonsuza kadar tarihe kazındığının altını çizdi.

Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nın başlattıkları Ukrayna İçin Ayağa Kalk kampanyasında, Ukrayna içinde ve dışında bombalardan kaçan insanlar için toplanan 10 milyar dolardan fazla yardım taahhüdü için teşekkür etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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