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Zelenskiy'den Rusya'ya kritik nokta için dikkat çeken öneri

21.04.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında saldırıların, sivil can kayıplarının ve müzakerelerin yanı sıra esir takası da gündemde. Özellikle Rusya için kritik bir nokta olan ve şiddetli çatışmaların yaşandığı şehir olan Mariupol ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den dikkat çeken bir öneri geldi. Zelenskiy, Mariupol'de ablukada bulunan Ukraynalı sivil ve askerleri, Rus ordusunun geride bıraktığı ölü ve yaralılarla değişmeğe hazır olduklarını söyledi.

Zelenskiy'den Rusya'ya kritik nokta için dikkat çeken öneri

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşında kritik bir öneme sahip olan Mariupol ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Ukrayna'yı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

ENERJİ AMBARGOSU

Batının Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan bahseden Zelenskiy, altıncı paketin petrol ve gaz ithalatı da dahil olmak üzere tam bir enerji ambargosunu içermesini arzu ettiklerini, petrol ambargosu olmadan paketin güçlü olmayacağını kaydetti.

TASLAK BELGE: "BİZE BİR ŞEY VERMEDİKLERİNE EMİNİM"

Zelenskiy, Rusya'nın, "müzakere süreci kapsamında Ukrayna'ya taslak bir belge ilettik" şeklindeki açıklamasını ise "Bu konuda hiçbir şey duymadım. Bize bir şey vermediklerine eminim." ifadeleriyle yalanladı.

MARİUPOL İÇİN ESİR TAKASI ÖNERİSİ

Büyük kısmı Rusların kontrolüne geçen Mariupol'den de bahseden Zelenskiy, "Mariupol'da durum kötüye gidiyor. Maalesef orada olumlu bir sonuç alamıyoruz. Şehrin ablukasını henüz kaldıramadık. Bunun iki yolu var. Birincisi bize ağır silah yardımlarının sağlanmasıdır. İkincisi ise diplomatik yol. Fakat Rusya henüz bunu kabul etmiyor." dedi.

Zelenskiy, Mariupol'de hala Ukrayna askerlerinin direniş gösterdiğini hatırlatarak hem askerlerin hem de sivillerin ablukadan çıkarılması için "Rus ordusu ölülerini ve yaralılarını bırakıp gitti. (Bunlarla) hem askerlerimizi hem de sivillerimizi değişmeye hazırız." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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