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Zelenskiy'den Rusya'ya 'yabancı savaşçı' tepkisi! "Sadece öldürmek için geliyorlar"

11.03.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Putin'in Orta Doğu’dan gelecek "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatına ilişkin konuştu. Ülkesine saldıran Rus ordusunun Rusça konuşan vatandaşlara bile çok kötü davrandığını belirten Zelenskiy, "Şimdi ise burada kimin hangi dili konuştuğunu, hangi kiliseye gittiğini, hangi partiyi desteklediğini hiç ayırt etmeyen Suriyeli paralı askerler, yabancı bir ülkeye sadece öldürmek için geliyor" dedi.

Zelenskiy'den Rusya'ya 'yabancı savaşçı' tepkisi! "Sadece öldürmek için geliyorlar"

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının 16. gününde Ukraynalılara seslendi. 16 gündür özgürlükleri için savaştıklarını vurgulayan Zelenskiy, "bu sürenin düşmanın istila için planladığı süreden 4 kat fazla olduğunu" söyledi.

"ZAFERİMİZE DOĞRU İLERLİYORUZ"

Zelenskiy, Rusların dünyanın en güçlü ordularından biri sanılan ordularının Ukraynalıları mağlup edeceklerini düşündüklerinin, Rus ordusunun Ukrayna sokaklarında çiçeklerle karşılanacağını umduklarının altını çizerek, "Topraklarımızı işgalden ne zaman kurtaracağımızı söylemek mümkün değil. Fakat bunu yapacağımızı söyleyebilirim. Çünkü bunun için çabalıyoruz, çünkü şimdiden stratejik bir dönüm noktasına ulaştık. Hedefimize, zaferimize doğru ilerliyoruz." diye konuştu.

"BEKLEDİĞİMİZ BU DEĞİL"

Batılı ortaklarından Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar beklediklerini dile getiren Zelenskiy, "Rusya bu korkunç savaşın bedelini ödemeli. Her gün ödemeli. Dün AB liderleri çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi. O toplantıda hangi liderin ne söylediğini biliyoruz. Kimin net konuştuğunu, kimin bizi desteklediğini, kimin sustuğunu biliyoruz. Alınan kararı nasıl değerlendiriyoruz? Çok basit. Daha güçlü adımlara ihtiyacımız var. Beklediğimiz bu değil." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEN HAYDUTLARI GETİRİYORLAR"

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşmak için Orta Doğu'dan getirmeyi planladığı "savaşçılar" için ise şunları kaydetti:
"Binlerce askerinin ölümünü umursamayan bir düşmanla savaşıyoruz. Savaş cehennemine atmak için Rusya'nın her yerinden asker toplayan düşman şimdi Ukrayna halkına karşı Suriye paralı askerleri getirme düşüncesini ortaya attı. Suriye'den haydutları getiriyorlar.

"SADECE ÖLDÜRMEK İÇİN GELİYORLAR"

Rus askerlerin Rusça konuşan insanlarımıza nasıl davrandığını gördünüz. Füzelerle, bombalarla, toplarla davrandılar. Şimdi ise burada kimin hangi dili konuştuğunu, hangi kiliseye gittiğini, hangi partiyi desteklediğini hiç ayırt etmeyen Suriyeli paralı askerler, yabancı bir ülkeye sadece öldürmek için geliyor."

AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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