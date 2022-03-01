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Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

01.03.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat'taki askeri harekat emrinden sonra Çeçen grupların Rus askerlerini desteklemek için işgal hareketine katıldığı videolar yayınlanmıştı.

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 6. gününde çatışmalar hala devam ediyor. İki ülke arasında ikinci müzakere tarihi belli oldu. Dünya iki ülke arasındaki sıcak teması yakından takip ederken Zelenskiy'le ilgili gelen haber şoke etti. Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerlerinin öldürüldüğünü duyurdu.

"NE BAŞKANIMIZI VERİRİZ NE TOPRAĞIMIZI"

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov’un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, "Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel’de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı’mızı veririz ne de toprağımızı" dedi.

"ŞAKA YAPMAYA GİTMİYORUZ" DEMİŞLERDİ

Putin Ukrayna'ya saldırı emrini 24 Şubat'ta vermişti. Bu kararın ardından Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'da on binlerce kişilik ordusuyla savaşa katılacağını belirterek Putin'e desteğini açıklamıştı.

Ukrayna'ya karşı savaşmaya gelen Rusya destekli Çeçen orduları amatör kamera ile görüntülenmişti. Görüntüleri kaydederken konuşan bir asker, "Herhalde şaka yapmaya gitmiyoruz. Şef, sana güzel anları çekip atacağım" ifadelerini kullanmıştı.


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