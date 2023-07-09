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  4. Zelenskiy'in ziyaretinin ardından Türkiye'den Rusya ile kritik temas! Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü

Zelenskiy'in ziyaretinin ardından Türkiye'den Rusya ile kritik temas! Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü

09.07.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in ardından Türkiye, Rusya ile de temaslarını sürdürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Zelenskiy'in ziyaretinin ardından Türkiye'den Rusya ile kritik temas! Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü

Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için Türkiye'nin Rusya - Ukrayna temasları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Ukrayna lideri Zelenkiy'i ağırlamıştı.

Bugün ise Bakan Fidan ile Sergey Lavrov arasında telefonda bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede Ukrayna ve tahıl anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ele alındı.

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ZELENSKİY'İN PAYLAŞIMINA RUSYA'DAN TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasına dahil olan ve bu kapsamda Türkiye'de bulunan 5 Azov Taburu komutunun Ukrayna'ya döndüğünü duyurmuştu.

Rusya'dan ise o karelere tepki gelmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüntüleri paylaştı! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüntüleri paylaştı!

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Hakan Fidan Rusya Ukrayna savaşı

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