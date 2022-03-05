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Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi! "Saldırıya geçin"

05.03.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ve iki ülke arasındaki gerilim üst seviyede sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna halkına seslenerek önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, “Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin.” şeklinde konuştu.

Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi! "Saldırıya geçin"

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 10’uncu gününde de saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi.

"SALDIRIYA GEÇİN"

Rusların geçici olarak Ukrayna topraklarında olduğunu söyleyen Zelenskiy, “Şehriniz geçici olarak işgal edildiğinde protesto etmek özel bir kahramanlıktır. Zırhınız olmasa bile zırhlı araçlardan kaçmıyorsunuz. İşte bu yüzden geçici olarak buradalar. Halkımız, Ukraynalılarımız geri çekilmiyor. Vazgeçmiyorlar. Direnişi sürdürüyorlar. İşgalcilere, evinize gidin diye bağırıyorlar. Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin. Dışarıya çıkarak direnmeliyiz. Herson’da olduğu gibi. Berdyansk’ta olduğu gibi. Melitopol’de olduğu gibi. Konotop’ta olduğu gibi. Dışarı çıkıp bu kötülüğü şehirlerimizden kovmalıyız” ifadelerini kullandı.

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"RUS TELEVİZYONLARINDA HER GÜN SÖYLÜYORLAR"

Zelenskiy, sözlerinin devamında Donbass halkına da seslenerek, “Donbass! Senin hakkında ne dediklerini hatırla. Kimse Donbass’ı dizlerinin üstüne çöktürmedi. Birçoğunuzun Ukrayna’nın sizden nefret ettiğine inandığını biliyorum. Saldıracaklar, yıkacaklar yalanını, Rus televizyonlarında her gün söylüyorlar. Ama 8 yıl önce Donetsk’i 8 yıl sonra Harkov’u karşılaştırın” şeklinde konuştu. (İHA)

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Rusya Ukrayna
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