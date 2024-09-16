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Zelenskiy 'Yüzde 90 tamamlandı' dedi! Zafer Planı açıklaması: Gelecek hafta işaret edildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.09.2024 23:20
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Putin ordudaki asker sayısını artırmaya hazırlanırken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'Zafer Planı' açıklaması geldi. Yüzde 90 oranında planın hazır olduğunu ifade eden Zelenskiy, gelecek hafta müttefiklere sunulacağını aktardı.

Zelenskiy 'Yüzde 90 tamamlandı' dedi! Zafer Planı açıklaması: Gelecek hafta işaret edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gün boyunca çeşitli formatlarda Ukrayna'nın zafer planının hazırlanmasına ilişkin toplantılar yapıldığını kaydetti.

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Zafer planının hazırlanması ve tüm maddelerin gerçek askeri, diplomatik ve ekonomik açıdan doldurulması üzerinde çalışmaya devam ettiklerini aktaran Zelenskiy, bu çalışmalara her alanda önemli kişilerin dahil edildiğini belirtti.

"GELECEK HAFTA SUNULACAK"

Zelenskiy, "(Zafer planında) Ukrayna için gerekli adımlar somut olarak belirlenmiştir. Gerçek ve adil barışı sağlamak için atılacak mümkün olan güçlü adımlar. Her bir adım için de net bir liste var, tam olarak neye ihtiyaç var, güçlenmek için tam olarak ne yapılacak? Burada imkansız olan tek bir şey bile yok. Yüzde 90'dan fazlası yazıldı. Bu plan, sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda uluslararası hukuka değer veren dünyadaki herkes için durumun doğru şekilde gelişmesini sağlayabilir. Gelecek hafta müttefiklere sunmak üzere zafer planı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna zelenskiy
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