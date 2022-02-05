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Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

05.02.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir AR-GE firması tarafından yürütülen çalışmada zeytinyağı ayrıştırılarak apolar ve polar hale dönüştürüldü. Elde edilen apolar zeytinyağı, şeker hastalarının ayak yaralarında tedavi maksadıyla kullanıldı.

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Zeytinyağının apoları ile polarını ayırmayı dünyada ilk kez başaran AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, zeytinyağının bilinen faydalarının yanı sıra adeta bir ilaç etken maddesi olarak kullanılabileceği müjdesini verdi. Faruk Durukan, “Zeytinyağının insan vücudu için faydalı olduğu bütün dünya tarafından bilinmekte. Ancak zeytinyağının içerisinde yüzde 10 apolarlar, yüzde 90 da polarlar vardır. Apolarlar tenden içeriye girebilir, polarlar tenden içeriye giremiyorlar. Vücudunuza zeytinyağı fayda vermek için sürdüğünüzde yüzde 90’ı dışarıda kalmaktadır. Bunun için teni çok iyi yıkamak gerekir. Onun için kullanımı çok azdır” dedi.

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DÜNYADA İLK DEFA

Apolar zeytinyağının yüzde yüz emilimle tene işlediğini ifade eden Durukan, “Bu bizim yaptığımız çalışma ile zeytinyağının dünyada ilk defa apolarını polarından ayırmayı başardık. Şurada gördüğünüz normal zeytinyağı, burada gördüğümüz zeytinyağı apolarına ayrılmış, yani tenden içeriye girebilen zeytinyağı. Bunun içinde ağırlık olarak oleacanthal dediğimiz etken madde vardır. Bunu teninize sürdüğünüz zaman tamamen tenden içeriye girebilmektedir” dedi.

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DOKTORA ÇALIŞMASINA KONU OLDU

Yaptıkları çalışmanın bir doktora çalışmasında kullanıldığını ve ümit verici gelişmeler olduğunu ifade eden Durukan, “Bu çalışmanın özelliği doktora çalışması olarak bilimsel yayın da yapıldı, literatüre girdi. Diyabet hastalarının ayak yaralarını tedavide kullanılabildiği ispat edildi. Yani bu bir ilaç etkin maddesi haline dönüştü. Türkiye’den dünyaya yeni bir bilimsel çalışma daha yayınlanmış oldu” dedi.

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"DÜNYAYA HAYIRLI OLSUN"

Çalışmanın asıl önemli bölümünün zeytinyağının apolar ve polar olarak ayrıştırılması olduğunun altını çizen Faruk Durukan, “Buradaki marifet apolarını polarından ayırma oldu zeytinyağını. Yemek için bunu ayırmaya gerek yok. Çok sağlıklı bir meyve suyu şeklindedir zeytinyağı. Bunun faydası zaten bilinmekte. Buradaki marifet bu etken maddeyi elde edebilmekti, biz de laboratuvarlarımızda bunu yapmış olduk. Dünyaya hayırlı olsun diyoruz” dedi.

(İHA)

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