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Zonguldak'ta hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı

06.04.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Alaplı ilçesinde, hırsızlık şüphelisi olarak polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemler için getirildiği hastanedeki tuvalet camından kaçmaya çalışan zanlı, 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Zonguldak'ta hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay, hırsızlıktan gözaltına alınan ve kontroller sonrası Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılması için Ö.Ö. (33) isimli şahıs gerekli işlemler için Alaplı Devlet Hastanesine getirildi.

7 METRE YÜKSEKLİKTEN KAFA ÜSTÜ YERE DÜŞTÜ

Ö.Ö., hastane içinde bulunan tuvaletin camını açıp yaklaşık 7 metre yükseklikten atlayarak kaçmaya çalışırken zemine kafa üstüne düşerek ağır yaralandı.

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

Zanlı, hastane görevlerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Şüphelinin tedavinin ardından cezaevine teslim edileceği kaydedildi. (İHA)


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