Zonguldak'ta hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay, hırsızlıktan gözaltına alınan ve kontroller sonrası Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılması için Ö.Ö. (33) isimli şahıs gerekli işlemler için Alaplı Devlet Hastanesine getirildi.

7 METRE YÜKSEKLİKTEN KAFA ÜSTÜ YERE DÜŞTÜ

Ö.Ö., hastane içinde bulunan tuvaletin camını açıp yaklaşık 7 metre yükseklikten atlayarak kaçmaya çalışırken zemine kafa üstüne düşerek ağır yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Zanlı, hastane görevlerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Şüphelinin tedavinin ardından cezaevine teslim edileceği kaydedildi. (İHA)



