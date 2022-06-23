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Zonguldak'ta Seyfullah Uslu, eşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti! Çarpıcı detay: Gerçeği canlı yayında öğrenmiş

23.06.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta Seyfullah Uslu, dini nikahla birlikte yaşadığı Yasemin Öztürk’ü ve kızı Nazlı Erva Öztürk'ü av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili yaşanan yeni gelişme Seyfullah Uslu’nun, kızı Nazlı Erva Öztürk'ün babası olduğunu bir televizyon programında DNA testi sonucuyla öğrendiği ortaya çıktı.

Zonguldak'ta Seyfullah Uslu, eşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti! Çarpıcı detay: Gerçeği canlı yayında öğrenmiş

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Zonguldak Çaycuma'da meydana geldi. 41 yaşındaki Seyfullah Uslu, tartıştığı dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk'ü ve kızı Nazlı Erva Öztürk'ü av tüfeğiyle vurup öldürdü. Seyfullah Uslu daha sonra kendisine doğrulttuğu tüfekle intihar etti. Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede Seyfullah Uslu’nun, kızı Nazlı Erva Öztürk'ün babası olduğunu bir televizyon programında DNA testi sonucuyla öğrendiği ortaya çıktı.

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EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Gündelik işlerde çalışan Seyfullah Uslu, aralarında geçimsizlik bulunan dini nikahla birlikte yaşadığı Yasemin Öztürk ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Uslu, eşi Yasemin Öztürk’ün vücuduna, kızı Nazlı Erva Öztürk'ün ise başına av tüfeği ile ateş etti. Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Seyfullah Uslu daha sonra aynı silahı kendisine doğrultup ateşledi. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede anne, baba ve çocuğun yaşamını yitirdiği belirlenirken, Uslu’nun evin duvarına da 2 el ateş ettiği tespit edildi. Seyfullah Uslu, kızı Nazlı Erva Öztürk ve Yasemin Öztürk'ün cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nazlı Erva Öztürk'ün dini nikahla birlikte yaşayan çiftin çocuğu olduğu ancak nüfusa annesinin soyadı ile kaydedildiği öğrenildi.

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GERÇEĞİ CANLI YAYINDA ÖĞRENMİŞ

Resmi nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra Seyfullah Öztürk’le dini nikah ile yaşamaya başlayan Yasemin Öztürk’ün, olayda öldürülen kızı Nazlı Erva Öztürk’ün babalık tartışmaları yüzünden bir televizyon programına katıldığı öğrenildi. O tarihte 25 günlük olan Nazlı bebeğe DNA testi yapıldı ve Seyfullah Uslu’nun, bebeğin biyolojik babası olduğunu canlı yayında öğrendiği ortaya çıktı.

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Kaynak: DHA

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cinayet İntihar Zonguldak
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