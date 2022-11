Zorlu dönemlerinizde en büyük yardımcınız olacak en iyi ped markaları

Âdet döngüsünü yaşayan her kadın, bu dönemde kendine en uygun pedi seçmeye çalışır. Markalar, beklentileri karşılayabilmek adına farklı beklentilere cevap verebilmek için yeni teknolojiyle pedler geliştiriyor. Hemen her yerde bulabileceğiniz bu pedler, oldukça çeşitli ve her kullanıcıya hitap ediyor. Eğer birçok kullandığınız markayı değiştirmek istiyor ya da size en uygun ürünü henüz bulamadıysanız doğru yerdesiniz. İşte en büyük yardımcınız olacak en iyi ped markaları!

Ped nedir?

Yeni âdet gören kişilerin kafasında oluşan en önemli sorular; "Ped ne demek?" veya "Ped nedir?" soruları. Ped; âdet dönemlerinde regl akıntısı için üretilen, rahim ağzı ve rahim sağlığını korumaya destek olan ürünlere denir. "Ped ne işe yarar?" derseniz pedler, regl günlerinizi konforlu ve hijyenik bir şekilde geçirmenize yardım ederler. Eğer kafanızda "Ped nasıl takılır?" ya da "Ped nasıl kullanılır?" gibi sorular varsa kısaca açıklayalım. Pedi kullanmak için öncelikle dışında bulunan ambalajın çıkarılması gerekiyor. Daha sonra arka kısmında yer alan yapışkanlı yüzeyi, iç çamaşıra temas edecek şekilde yerleştiriliyor. Bu sayede pedin bozulması ve iç çamaşırından kayması engellenir.

1. Yoğun geceler için doğru tercih: Kotex Ultra Single Gece

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Sızdırmalar ve rahat hareket alanı sağlayan Kotex Ultra Single Gece, yoğun günleriniz için en doğru tercih olabilir. Hızlı emicilik özelliği sayesinde âdet döneminizin en yoğun zamanlarında sızıntılar için yüksek koruma sağlar ve huzurlu bir şekilde uyumanıza yardımcı olur. Nefes aldığı ve emiciliği yüksek olduğu için üst yüzeyi daima kuru kalır ve rahatsızlık hissini ortadan kaldırır. Gün içinde de ıslaklık hissi vermediği için konfor sağlar. Ped sayesinde regl zamanlarının korkulu rüyası olan sızdırmaları sorun etmeden dilediğiniz zaman dilediğiniz aktiviteyi yapabilirsiniz.

2. Alerjik ciltler için en iyisi: Molped Supernight Hijyenik Ped

En iyi ped denilince akla ilk gelen markalardan biri de Molped oluyor. Alerjik ciltler ped seçimi konusunda çoğu zaman büyük bir sorun yaşarlar. Fakat artık bunu dert etmenize gerek yok. Özellikle ekstra ince yapısı sayesinde yokmuş hissi uyandıran Molped Supernight Hijyenik Ped, sizin için doğru bir seçim olabilir. İnce yapılı olmasına rağmen sızıntılarda karşı yüksek korunum sağlıyor ve hem daha rahat hareket etmenize destek oluyor hem rahatsızlık hissini ortadan kaldırıyor. Bariyerli tasarımıyla yoğun günlerinizi rahat geçirmenize yardım ediyor. Molped ile kesintisiz uykunun keyfini çıkarın!

3. Ekstra yumuşaklık: Sleepy Natural Soft Extra Yumuşak

Regl dönemlerinden beklentiniz konfor ve yumuşaklık ise Sleepy Natural Soft Extra Yumuşak, bu ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacak. Sleepy Natural, sahip olduğu yumuşak doku sayesinde cildinizde herhangi bir kaşıntı veya kızarıklık yapmaz. Aynı zamanda paraben, parfüm, SLS, SLES, losyon, klor gibi maddeler içermez ve böylece sağlığınızı koruma altına alır. Saf, organik ve doğal olmasının yanı sıra yüksek bir koruma ve regl dönemlerinizde konfor sağlar. Eğer bütün bu özellikler bir arada olsun isterseniz ürün tam size göre!

4. Sızıntılara karşı maksimum koruma: Orkid Ultra Extra Hijyenik Ped

Kadınların en çok tercih ettiği hijyenik ped markalarından bir tanesi de Orkid. Orkid Ultra Extra Hijyenik Ped, sağladığı hijyenik korumanın yanı sıra sızıntıları önlemek için üç adet koruma özelliğine sahip. Daha geniş arka yüzeyi sayesinde uyku sırasında yaşanan sızıntılar problem olmaktan çıkıyor. Geniş bariyerleri sıvıyı tutarak deliksiz bir uyku yaşamanıza yardım ediyor. Eğer siz de "Hem gündüz hem geceleri kullanabileceğim en iyi ped hangisi?" diye merak ediyorsanız dermatolojik olarak onaylanan ve kanatlı olan ürünü mutlaka alışveriş listenize eklemelisiniz.

5. Vegan ürün arayışında olanlar için: Ladyfit Bambu Gece 6'lı Vegan Ped

Eğer hayatınızda vegan ürünlere yer vermek istiyor ve hijyenik ped seçimini de vegan ürünlerden yana yapmak istiyorsanız sıradaki ürüne mutlaka göz atmalısınız. Ladyfit Bambu Gece 6'lı Vegan Ped, tam olarak bu ihtiyacınızı karşılayacak nitelikte! Doğal bambu ağacından üretilen son derece koruyucu olan ped; aynı zamanda paraben, losyon, SLS SLES, lateks ve parfüm gibi cildinize zarar verebilecek maddeleri içermiyor. Bu sayede hem cildinizi koruyor hem regl döneminizin daha rahat geçmesine yardımcı oluyor. Uzun yapısı sayesinde geceleri de rahatlıkla kullanılıyor.

6. Hijyenik pedler arasında en çok tercih edilenlerden: Orkid Ekstra Hassas Koruma Hijyenik Ped Gece

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

"En iyi ped markası hangisi?" sorusu sorulduğunda akıllara ilk gelen markalardan biri olan Orkid, regl dönemlerinde sizi yarı yolda bırakmayacak ürünler sunuyor. Dermatolojik olarak test edilip onaylandığı için Orkid Ekstra Hassas Koruma Hijyenik Ped Gece'yi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yumuşak üst yüzeyi sayesinde ciltte herhangi bir kızarıklık ve tahriş yapmaz. Aynı zamanda alerjik ciltler için de uygun. İçeriğinde bulunan cilt korumaya yardımcı losyon sayesinde cildinizi koruyor. İçerik bakımından oldukça temiz olan cilt dostu ped, boya ve parfüm gibi cilde zarar veren maddeler içermiyor.

7. Ekstra ince ped isteyenler için: Sleepy Natural Slim Extra İnce

Regl dönemlerinde korumanın yanı sıra daha rahat hareket etmeyi sağlamak adına pedin ekstra ince olması önem kazanıyor. Tam bu noktada Sleepy Natural Slim Extra İnce, varlığını unutturan inceliğiyle gün boyu konfor vadediyor. İçeriği son derece temiz olan ve cildinizin dostu olmak için tasarlanan bu pedler, saf su ile dokunan yumuşacık lifleriyle cildinize nazikçe dokunuyor. Kuruluğu artıran organik pamuk lifleri sayesinde sıvı sızıntısını engelliyor ve üst yüzeyin devamlı kuru kalmasını sağlıyor. Üstelik paket içerisinde tam 24 adet ped bulunuyor.

8. Beşli rahatlık sisteminin keyfini çıkarın: Orkid Platinum Hijyenik Ped Uzun

En iyi ped markası denince akla ilk gelenlerde Orkid'in beşli rahatlık sistemine sahip özel ürünüyle karşınızdayız. Orkid Platinum Hijyenik Ped Uzun, ComfortLock kanatlı tasarımıyla her türlü iç çamaşırına sağlam bir şekilde tutunur ve kayma yapmaz. Üç boyutlu sızıntı kalkanı olduğu için en yoğun günlerinizde bile sızıntıyı önleyerek maksimum koruma sağlar. 1000 adet mikro yastığı bulunan hijyenik ped, daha rahat ve yumuşak bir his sunar. Sıvıyı hızlıca emdiği için ıslaklık hissettirmez. Nefes alan yapısıyla cildi korur.

9. Hassas cildinize nazik bir dokunuş: Kotex Natural Ultra Süper Ekonomik Uzun

Hassas bir cilde sahipseniz nefes almayan ve cilde zararlı maddeler içeren pedlerden uzak durmalısınız. Eğer hâlâ cildinize dost, hipoalerjenik bir ürün bulamadıysanız Kotex Natural Ultra Süper Ekonomik Uzun ile mutlaka tanışmalısınız! %100 pamuk ile üretilen hijyenik ped, üç boyutlu emici merkezi sayesinde sıvıyı hızla emer. Vücuda uyumlu yapısıyla sızıntıların önüne geçer. En zorlu günlerinizde bile maksimum koruma vadeden ped; boya, klor, parfüm ve plastik içermez. Paket içerisinde 16 adet ped yer alır. Uzun boyu ile geceleri rahat bir uyku çekmenize yardım eder.