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AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 14:55 | Son Güncelleme

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yakalanan PKK/YPG'li terörist şok bir itirafta bulundu. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre, terörist itirafında "YPG/PKK, Afrin'de kullanmak için 100 dolar karşılığında eleman temin ediyor" ifadesini kullandı.

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de yaralı olarak yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği ifadede örgütte yaşananları anlattı.

15 YAŞINDA ÖRGÜTE KATILMIŞ

A.S.T, örgüte iki yıl önce 15 yaşındayken katıldığını, YPG'nin Suriye'deki Derik bölgesinde bulunan eğitim kampında yaklaşık 3 ay siyasi ve askeri eğitim aldığını belirtti. Kampta silah eğitiminin "Agit", siyasi eğitimin de "Renans" kod adlı teröristler tarafından verildiğini bildiren A.S.T, eğitimlerin ardından örgüt mensuplarının Türkiye sınırına yakın bölgelere gönderildiğini aktardı.

Menbiç'te ise örgüt mensuplarına suikast, sabotaj ve bomba eğitimlerinin verildiğini dile getiren A.S.T, eğitimlerin verildiği bölgelerde ABD askerlerini gördüğünü söyledi.

Türkiye'ye kaçmaya çalışan sivil halkı engelleme stratejisi
Teröristin ifadesiyle, Türkiye'ye kaçmaya çalışan sivillerin örgüt tarafından engellenmeye çalışıldığı da belirlendi.

Bu konuda yapılanları anlatan A.S.T, "Türkiye'ye kaçmaya çalışan Kürt ve Arap halkın önünü kapatıp, onları geri çevirmek üzere görev yaptık." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından Menbiç'ten Suriye rejiminin kontrolünde bulunan yollar kullanılarak Afrin'e geçiş yaptıklarını belirten A.S.T, burada örgüt mensuplarının deşifre olmamak için sığınaklarda gizlendiğini söyledi.

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"KEŞİF SIRASINDA TÜRK ASKERİ BİZİ FARK ETTİ"

Belirlenen zamanlarda keşif amaçlı TSK'nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bulunduğu bölgelere gittiklerini anlatan A.S.T, şunları kaydetti:

"Gece Türk askerinin ve ÖSO'nun bulunduğu bölgeye sızmak için plan yaptık. Amacımız Afrin kırsalından şehir merkezine doğru ilerleyen ÖSO ve Türk askerlerini durdurmaktı. Keşif yapıp, askerin bulunduğu yerleri tespit ediyorduk. Keşiften sonra da saldırabilirsek saldıracaktık ancak keşif sırasında Türk askeri bizi fark etti. Tank ve top atışlarının ardından yanımda bulunan 7 kişi öldü. Sadece ben sağ kaldım. Daha sonra da yakalandım."

AYLIK 100 DOLAR PARA VERİLİYOR

YPG'nin Kürtleri Batılı devletlerin istekleri doğrultusunda kullandığını savunan A.S.T, örgütün para karşılığında eleman temin ettiğini de aktardı. Terörist A.S.T, örgüte katılanlara aylık 100 dolar para verildiğini, sonra da bu kişilerin YPG içerisinde yer aldığını bildirdi.

A.S.T'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşananları anlattığı ifadeleri, Türk askerinin, teslim olana herhangi bir zarar vermediğini, hukuk içerisinde operasyonu yürüttüğünü de ortaya koydu.

AA

Afrin'de yakalanan teröristlerden şok itiraflar!Afrin'de yakalanan teröristlerden şok itiraflar!
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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı PKK YPG

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Pkknın hepsinin Allah belasını versin lakin insanları 100 dolara muhtaç edersen bunun adı şok itiraf olmaz ülkenin düştüğü ekonomik bunalıma bak olur. Kimse kusura bakmasın efendiler.
@divani1975 Yanlız bu sözleri TÜRKİYE CUMHURİYETİ için kullanıyorsan sen önce okuma yazma öğren haber de TÜRKİYE deki KÜRT kardeşlerim yok SURİYE deki Müslüman KÜRT kardeşim var.K.bakma ama senin bu sözlerin art niyet ararım.
Anadolu ajansı dünyanın en güvenilir tarafsız ajansı :)))))))))))))))))
100 dolar nedir yahu?İnsanlar 100 dolar için ölüme gidiyorsa insanlık ta dünya da bitmiştir.
@elcordoves 1 saat 100 dolar olursa dünya daha mı iyi olurdu?
Bu haber çok kötü. Zira biz 100 dolara hayatını satan çakalları bertaraf etmeye çalışıyoruz gibi bir durum ortaya çıkmakta. Alçak Pkk ve Ypg savaşmaktan kaçıp bunları öne sürüyorlar. Ve bunlar öldürüldüğünde aileleri ve sülalaleri Türkiye düşmanı olarak pkk nın safına geçecekler. Önlem almak mümkünse..ki çok zor. Bence Kandil yok edilmeli. Elebaşları mutlaka öldürülmelidir.
100dolara geberın dıyorlarr
ver gazı mynet türk askeride para alıyor
normaldır şu anda türkiye adına savaşanlar da para karşılığı savaşıyorlar
Ösoya 300 dolar verdiğin gibi
Şayet bu ifadeler doğruysa,Sayın Erdoğan,Esad'a Esed demekle çok haklı.Suriye rejimi ikili oynuyor.Esad da babasının izinde.
türkiyede ayda1000 dolar para veriyor.her iki tarafta da paralı asker var.
içinizde hainlik varsa para önemli değil okadar fakir fukara var onlarda sizin gibi şerefini namusunu satmıyor böyle düşünenleri de kınıyorum ayrica
"YPG/PKK, Afrin'de kullanmak için 100 dolar karşılığında eleman temin ediyor" ifadesini kullandı. Bunun nesi şooook! İnsanları zorlamıyoruz parayla satın alıp örgüte dahil ediyoruz demişler. ŞOOOOK olan nedir? Gerzek gerzek haber yapmayın arkadaş.
Doğrudur öso daha çok alıyor
Bu çocuklar maalesef ölecekler başka çareleri yok, seçimleri yanlış,aileleri kabahatli , yoksulluğun ,açlığın sonuçlarıdır, coğrafyanın biçtiği roldür,100 dolar onlar için umut olabilir, bunlar vatan millet olgusunun ne olduğunu bilmezler kullanılıyorlar, islam coğrafyası daha bu acılara,zulümlere epeyce yıllar göğüs gerecek, uzunca yıllar kan deryasında boğulacaklar, çünkü halklar ve devletleri arasında ,mezhepçiliğin, islami sömürücülüğün, dini şeytanlaştırmanın son bulması,aklın ön pilana çıkartılması, çağdaş eğitim,üretim laiklik uzak ihtimal gözüküyor.Avrupaya sığınan kurtulacak.
Çok inandırıcı gelmedi doğrusunu yapıp teslim olanlarında kafasına sıkıyoruz. Haftada bir, bi kaç tane böyle avrupa basınının önüne atmak lazım.
yalan haberler ya turkiye kendisi krize girecek haberi yok
eğitim cahillik işte bu.kürtlere devlet kurdururlarmı hiç ?tüm devletler bu topraklarda.dünyanın yaradılışı su ve toprak üstüne tüm zenginlikler bu topraklarda.esata,kaddafiye,saddama diktatör diyenlerin halini görüyoruz.kaddafi tam amerikan düşmanıydı.şimdi sol gruplarda tayyipe diktatör damgasını vurup ülkeyi kaosa sürüklemek istiyor.ama bilmiyorlarki devlet yıkılırsa sonumuz ırak suriye gibi olur diye.muhalefet yap.eleştiri yap.haksızlıgın karşısında dur.ama milli ol.saygılar
Ya Arkadaş kusura bakmasınlarda hangi Ahmak bu haberi yapmış..? ulana hangi aklı başında adam 100 dollar için kendini ölüme atar insana bir cuma caminin önünde bu paranın iki katını toplar gülünc olmayın
oso işid saatı i12 doalr veryormuş.
Para karşılığı çalışşanız da sonunuz ölüm.Sonunda teröristsiniz küçüğü de büyüğü de aydı.
bu olaylar patlamadan önce esadın kürtlere kimlik dahi vermediği haberleri yayılmıştı. kimliği olmayan okuyamaz cahil kalır, doğru düzgün bir işte çalışmaz aç kalır. taaa o zamanlarda yapılanlar bu günler düşünülerek yapılmış olacak ki cahili fakiri 100 dolara kandırmak kolay olsun. ulan emperyalistler yatacak yeriniz yok sizin...
akıl mantık dışı 100 dolar aylık ? bizde inandık anadolu yalan ajansına
bir avuç dolar için
suriyeliye verceğiniz parayı vatandaşa verseniz çıkmıcak dağa
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