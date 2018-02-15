AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

15 YAŞINDA ÖRGÜTE KATILMIŞ A.S.T, örgüte iki yıl önce 15 yaşındayken katıldığını, YPG'nin Suriye'deki Derik bölgesinde bulunan eğitim kampında yaklaşık 3 ay siyasi ve askeri eğitim aldığını belirtti. Kampta silah eğitiminin "Agit", siyasi eğitimin de "Renans" kod adlı teröristler tarafından verildiğini bildiren A.S.T, eğitimlerin ardından örgüt mensuplarının Türkiye sınırına yakın bölgelere gönderildiğini aktardı.

Bu konuda yapılanları anlatan A.S.T, "Türkiye'ye kaçmaya çalışan Kürt ve Arap halkın önünü kapatıp, onları geri çevirmek üzere görev yaptık." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından Menbiç'ten Suriye rejiminin kontrolünde bulunan yollar kullanılarak Afrin'e geçiş yaptıklarını belirten A.S.T, burada örgüt mensuplarının deşifre olmamak için sığınaklarda gizlendiğini söyledi.

"KEŞİF SIRASINDA TÜRK ASKERİ BİZİ FARK ETTİ"



Belirlenen zamanlarda keşif amaçlı TSK'nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bulunduğu bölgelere gittiklerini anlatan A.S.T, şunları kaydetti:

"Gece Türk askerinin ve ÖSO'nun bulunduğu bölgeye sızmak için plan yaptık. Amacımız Afrin kırsalından şehir merkezine doğru ilerleyen ÖSO ve Türk askerlerini durdurmaktı. Keşif yapıp, askerin bulunduğu yerleri tespit ediyorduk. Keşiften sonra da saldırabilirsek saldıracaktık ancak keşif sırasında Türk askeri bizi fark etti. Tank ve top atışlarının ardından yanımda bulunan 7 kişi öldü. Sadece ben sağ kaldım. Daha sonra da yakalandım."