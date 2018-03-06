Dışişleri Bakanlığı'ndan Pentagon'a Afrin tepkisi!

Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning, basın toplantısında ilk kez Türkiye'nin "en çok aranan teröristler listesi"nde bulunan Ferhat Abdi Şahin'in ismini kullandı. ABD'li sözcü, "DEAŞ’tan kurtarılan bölgelerde 'general' Mazlum’u ve Suriyeli yerel güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu
İçişleri Bakanlığı'nın PKK/KCK üyesi olarak kırmızı listede aradığı 'Şahin Cilo' kod adıyla bilinen terörist Ferhat Abdi Şahin, Nisan 2017'de ABD Özel Harekât subaylarıyla Suriye'nin Karaçok Dağı'nda görüntülenmişti.
ABD'nin desteği sürdüreceğini açıkladığı bu isim, aynı zamanda Mazlum Kobani adını kullanıyor. Ferhat Abdi Şahin, 28 Ekim 2015'ten bu yana İçişleri Bakanlığı'nın "en çok aranan teröristler listesi"nde bulunuyor. Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'ya katıldığı belirtiliyor.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve diplomasi muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Sözcü Aksoy, Pentagon Sözcüsü Manning'in PKK'lı Mazlum Kobani'ye "general" nitelemesinde bulunmasına ilişkin bir soruya, şöyle yanıt verdi:
"Pentagon Sözcüsü, yine saçmalamaya devam etmiş. PYD/YPG'nin bir terörist örgüt olduğunu hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Geçen bir haber yayımlandı ve ABD'de resmi kurumlar dahil, PYD/YPG'nin PKK'nın bir parçası olduğunu gösteren somut deliller ortaya konuldu. Bundan Pentagon Sözcüsü'nün de haberi olduğunu tahmin ediyorum. Biz gerekli açıklamayı yapmıştık. Daha önce de bu gibi açıklamalar yapıyordu Pentagon Sözcüsü. Yine bir açıklama yapacağız bu konuda."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinin neticesinde ortaya çıkan ortak mekanizma ve çalışma grupları çerçevesinde Türkiye'nin ABD'den beklentilerinin belli olduğunu vurgulayan Aksoy, "PYD/YPG'nin silahlarını teslim etmesini istiyoruz. 8-9 Mart'ta yapılacak toplantıda bu konular tekrar ele alınacak. Suriye, Suriye'deki gelişmeler, Menbiç tekrar ele alınacak." diye konuştu.
ABD'Lİ YETKİLİDEN 'GENERAL' YANITI
AA'nın haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "General Mazlum" olarak tanımladıkları terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin sözde komutanı Şahin Cilo'nun, Türkiye tarafından en çok arananlar listesinde olması konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.
AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Pentagon Ortadoğu Masası sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye'nin YPG'ye ilişkin kaygılarını anladıklarını ancak kastettikleri kişinin ABD'nin desteklediği SDG'nin komutanı olduğunu söyledi. Binbaşı Galloway, "Biz SDG ile çalışıyoruz. Bakan Mattis (ABD Savunma Bakanı), bunu çok açık ve iyi bir şekilde ifade etti. Türk hükümetinin kaygılarını anlıyoruz. Bu şahıs kim olursa olsun, diğer geniş konulardan ayrı bir konu değil" dedi.
Açıklamalarında, "DEAŞ ile mücadele ettikleri sürece" bölgedeki ortaklarını destekleyeceklerini belirttiklerini hatırlatan Galloway, Suriye'nin kuzeyinde (YPG/PKK'nın paravanı) SDG ile ilişkilerinin DEAŞ'la mücadeleyle sınırlı olduğunu sözlerine ekledi.
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