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İlber Ortaylı'dan Trump'a 'cahil' çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 00:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesiyle ilgili, “Trump’un böyle işlere karışması tam bir provokasyondur, cahilliktir” dedi.

İlber Ortaylı'dan Trump'a 'cahil' çıkışı

Yeni Ufuklar Derneği tarafından 2011 yılından beri düzenlenen ‘Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödül törenin bu yıl ki konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Prof. Dr. İlber Ortaylı Kadir Has Kongre ve Sanat Merkezi Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte ‘Ortadoğu’da Son Gelişmeler ve Kudüs’ konulu konferans verdi. Prof. Dr. Ortaylı, okullarda verilen tarih eğitiminin başarılı olmadığını savunarak, “Türkiye’de herkes okullardaki tarihlerden şikayet ediyor. Okullardaki yazılan tarih bir kere çok başarılı, süzgeçten geçmiş, iyi hesaplanmış bir tarih değildir. Benim zamanımda işini bilen öğretmenler yazardı. İtiraf etmeliyim ki çoğunun Türkçesi bozuktur. Çocuklara tarihi sevdirecek ve öğretecek metinler değildir” diye konuştu.

"TAM BİR CAHİLLİKTİR"

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesini ve büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacaklarını açıklamaları hakkında da konuşan Ortaylı, “tam bir cahilliktir” dedi. Ortaylı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kudüs Yahudilerin olmadan önce İsrail yerleşti. Araplar o zamanlar arazi satıyorlardı. Bugün de maalesef bunun gibi olaylar var. Birleşmiş Milletlerin vermiş olduğu statüye göre küçük bir Tel Aviv’den başka yer yoktu. Araplarla girilen ilişkilerle Kudüs’ü aldı. İsrail’in küçük bir adası vardı. 48 savaşından sonra 67’de Kudüs alındı. Şimdi bir statü var. Yahudiler çoktan buralara bakanlıklarını taşıdılar. 1980 yılında İsrail’in ebedi başkenti olarak Kudüs’ü ilan ettiler. Bunu millet kabul etmedi. Trump’ın böyle işlere karışması tam bir provokasyondur, cahilliktir. Kudüs’ün tarihi nedir, hangi toprak İsrail’e aittir bunu bilecek kafa yoktur.”

Etkinlikte konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya teşekkür hediye takdim etti.

Öte yandan etkinlikte Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri’ni kazanan Prof. Dr. İlber Ortaylı (tarihçi, yazar), Prof. Dr. Mehmet İnbaşı (tarihçi), Yavuz Selim Demirağ (gazeteci), Veli Altınkaya (gazeteci), Faruk Yaman (kamu yöneticisi ve koleksiyoncu) ve milli güreşçi İlhan Çıtak’a ödülleri verildi.

Etkinliğe, Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy da katıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İnsanlığı sahte bilimlerle hipnoz eden siyonistlerin, Trump'u yönetmesine şaşırmamak gerekir.
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