24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! İşte liderlerin masasındaki anket sonuçları

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine sayılı günler kala, siyasi parti liderleri ve cumhurbaşkanı adayları ellerindeki son seçim anketi sonuçlarını art arda açıkladı. Peki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yapılan anketlerde hangi aday ne kadar oy oranı alıyor? 2018 genel seçimlerinde ise hangi parti önde? İşte 24 Haziran seçim anketi sonuçlarına yönelik liderlerin açıklamaları... RECEP TAYYİP ERDOĞAN



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında kamuoyu anketlerine ilişkin olarak, "Benim bir prensibim var. En büyük kamuoyu araştırması milletin orada vereceği karardır. Onun için önceden bunları konuşmayı isabetli bulmuyorum. Meydanlarda büyük bir teveccühün olduğunu görüyorum. Bunu niye söylüyorum. Bir tarafta 16 yıl bu ülkeyi yönetmiş biri var. Bir yanda bu işlerden hiç anlamayan biri var. İnşallah bu teveccühle milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir. Bir defa en büyük kamuoyu araştırması sandığın konulduğu gündür ve milletin orada vereceği karardır" dedi.

BİNALİ YILDIRIM



"Seçime yönelik oran vermek, tahmin yapmanın seçmenin iradesine saygısızlık olduğunu düşünüyorum" diyen Başbakan Binali Yıldırım da, Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’nde gazete, televizyon ve medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle iftar yemeğinde, "Gerçek anket sandıktaki sonuçtur. AK Parti olarak, cumhurbaşkanlığı seçiminde ve genel seçimde biz gayet iyi görünüyoruz. İlk turda bu iş bitecek inşallah" ifadelerini kullandı. MUHARREM İNCE



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise elinde seçimlere dair anketler olduğu belirterek, "İkinci tura gerek kalmayacak. Benim partimden daha fazla oy almam normal olur" diye konuştu. İnce ankete ilişkin şunları söyledi: "24 Haziran'da Sayın Erdoğan ile Muharrem İnce'nin oyları birbirine yakın çıkacak, gördüğüm bu. Oyumuzun korkunç arttığını görüyorum. Şunu görüyorum yaklaşıyor otobüs kentten kolay kolay çıkamıyoruz. Çanakkale'de bir saati buldu çıkmamız, insanlar aracın etrafını sarıyor. Zafer işareti yapıyor, Bozkurt işareti yapıyor, seninleyim diyor. Muhafazakar biri sana oy vereceğim diyor..."

MERAL AKŞENER



İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan korkuyor benden. Siz korktuğunuzu dikkate alır mısınız? Kendisi ne zaman beni dikkate alacak? 2. tura kaldığımda. Zaten Sayın Erdoğan CHP’den oy istemiyor. Orayı şeytanlaştırarak yüzde 65’lik sağın her renginden oy almaya çalışıyor. Göreceksiniz, ikinci tura ben kalacağım. Bunu hem anketler, hem sağ seçmen söylüyor" ifadesini kullandı. TEMEL KARAMOLLAOĞLU



Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini örnek gösterdi. Karamollaoğlu, "Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye çok güzel hizmetler yapan birisi. Bu kararı veren Fenerbahçe camiasını da tebrik ediyorum. Ali Koç yeni nefes olacak. Dip dalga geliyor. Kimse dip dalganın geldiğini kestiremedi. Benim kanaatim aynı durum seçimlerde de aynu durum meydana gelecek. Fikirlerini ortaya koyanlar temkinli. Fikirlerini ortaya koyanlar endişe duyuyor, bana zara gelir mi diye"dedi. KEMAL KILIÇDAROĞLU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı İnce'ye ilişkin anket sonuçları hakkında oy oranının yüzde 29-30-32 bandında göründüğünü söylemişti. ‘İnce’nin oyu, CHP’den fazla olur mu?’ sorusuna da Kılıçdaroğlu, “Daha fazla olmasını arzu ederiz tabii. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacak, 81 milyonu kucaklayacak. Özel yaptırdığımız bir anket yok ama kamuoyuna yansıyan değişik anketler var. Bizim de gördüğümüz yüzde 30 barajından yukarı gidiyor, 32’ye doğru. Ben inanıyorum önümüzdeki günlerde daha yukarı doğru çıkacak. Erdoğan inişte ama İnce yukarı doğru gidiyor” cevabını verdi.