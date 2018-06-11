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24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

SEÇİM HABERLERİ  | 11.06.2018 10:59 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine son 13 gün kala Metropoll Araştırma çok önemli bir anket sonucunu yayınladı. "Mayıs 2018 Türkiye'nin Nabzı" araştırmasında "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunun yanıtı aranırken, elde edilen sonuçlar dikkat çekti.

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

24 Haziran seçimleri için son anket Metropoll Araştırma'dan geldi. "Mayıs 2018 Türkiye'nin Nabzı" araştırmasında "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunun yanıtı arandı. Ankete katılanların yüzde 51.5'i "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna Ekonomi, yanıtını verirken, ' terör ' diyenlerin oranı ise yüzde 13.4'te kaldı.

Metropoll'ün Ağustos 2007'den bu yana yaptığı araştırma sonuçlarının yer aldığı grafiğe göre, Temmuz 2016'dan bu yana en önemli sorunun ekonomi olduğunu düşünenlerin oranı düzenli biçimde artarken, terörün en önemli sorun olduğunu düşünenlerin oranı dönemsel olarak artış ve azalış eğilimi gösteriyor.

Temmuz 2016'da en önemli sorunun 'ekonomi' olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 11.6 iken son araştırmada bu oranın yüde 51.5'e çıktığı görülüyor.

Öte yandan Ocak 2017'de yüzde 60'larda olan ' terör ' sorunu ise son araştırmada yüzde 13.4 olarak görülüyor.

ankets

Haziran 2015 ile Nisan 2017 arasında yapılan araştırmalarda terör sorunun en önemli sorun olduğu sonucu çıkarken, Nisan 2017'den bu yana yapılan anketlerde ise ekonomi en önemli sorun olarak öne çıkıyor.

"24 HAZİRAN SONUCUNU TAHMİN EDEBİLİRSİNİZ?"

Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar , söz konusu araştırma sonucunu "Sevgili dostlar, bu grafiği dikkatle incelerseniz 24 Haziran sonucunu yaklaşık olarak tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum." yorumu ile paylaştı.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Bırakın anketi okuyun burayı. İlk tur da Muharrem ince galip gelip 16 yıllık çınarı kesmiş olacak..
@renehiguita abi bu hap çok ağrı yapıomu sonradan?
alkol aldigin zaman yorum yapma saçmalıyorsun
TÜRKİYEDE YAŞAMAYIP AVRUPADA YAŞAYAN BAKIN OZELLIKLE BELIRTECEGIM ÇALIŞMAYIP YASADIGI ULKEDEN GEÇİM PARASI ALANLAR ERDOĞAN DIYE BIR YERLERINI YIRTIYORLAR %80 BOYLE GERI KALAN %20 SIDE ONU DESTEKLEMIYOR ÇALIŞMAYIPTA BULUNDUGU ULKEDEN GECIM PARASI ALANLAR YUZUNDEN BU ULKE YINE KAYBETMEZ INSALLAH . SEVILMIYOR ARTIK ERDOĞAN . YATIRIM YATIRIM DIYOR YANDAŞI ZENGIN EDIYOR OLAY BU .
Bu ülkede, ekonomiyle gelen ekonomiyle gider ,milletin babasının oğlumu siyasiler ,önce karnımız doysun der halkımız.
İnce'nin şapkası nerde.
kendi mal varliginin buyumesinden mi bahsediyor ben anlamadim!!!
İktidarı ne kadar eleştirirsek eleştirelim ama terörle mücadelede başarılı sonuçlar alan İç işleri bakanı Süleyman Soylu num hakkını teslim edelim.ülkeyi terör gündeminden çıkaran ve bitiren odur.
KİM KORKAR HAİN CARİ AÇIKTAN HEYT BE BİZİM ASLANLAR GİBİ YÜZDE 7.4 BÜYÜME HIZIMIZ VAR NE KADAR ZITLIK VARSA BU HÜKÜMET DÖNEMİNDE YAŞANIYOR SADECE ARJANTİN YARIŞIYORUZ Kİ ONLARDA EN SPEKÜLATİF EKONOMİYE SAHİP BUNLARI BAŞARI OLARAK GÖSTERİYORLAR GERÇEK ENFLASYON ORANI YÜZDE 35 AMA SAKLANIYOR HEPSİNİ NİNNİDEN İBARET OLDUĞUNU ANLAYIN
Bu millet icin en onemli olan şey toprak butunlugunu ve bagimsizliktir. Ondaki ilerleme herseyi goz onune sermiş zaten durmak yok yola devam
Hala anket yapıp duruyorlar haritayı okuyamıyorlar, siz bu ülkenin tüm siyasi partileri daha kendi milletinizi tanımıyorsanız bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?7 haziran uyarıydı,1 kasım da bir şans daha verildi , referandum da hatasını düzeltir akıllanmıştır denildi...İktidar gürültüsü sağır ,parıltısI kör ediyor
size söz asırın projesi olan kimsenin düşünemeği icraatım tatile gidemeyen emekli işsiz güçsüz kim varsa onlara kır kahveleri açacağım tatil tadında hadi yine iyisin düşünen adamdan parlak ampul fikirler
% 56 akp hiç uğraşmayın boğaz patlamayın biri gider apolet söker demirtasa vaat verir öteki gider tikayi kapatir öylemi 24 haziranda sandıkta incenin ve metalin ağzı kapatılacak hayırlı olsun akp.
Akp Türk vadandaşının parasınla suriyeli baktı.Borç para ile hemde.Kim kazanırsa kazansın ekonomi kötü borç çok.Kazananın işi zor.
İşte size önemli bir gerçek. Ekonominin kötüye gittiğini anlamak için ekonomist olmak gerekmiyor. Pazara giden herkes bunu biliyor. Bir de doların çekirge gibi sıçraması (buna dalgalanma diyorlarsa da inanmayın, dalgalanmıyor, ibresi yukarı bakıyor) var ki bunu da herkes görüyor. Sorun ortada ise, halkın elinde iyi bir silah var: SEÇİM SANDIĞI. Bu gidişe sebep olanların kafasını içine sokar, üzerine de ağır bir taş koyarsınız. Bizim şimdi SANDIĞIMIZ DA VAR AĞIR TAŞIMIZ DA VAR. onları iyi kullanalım.
EĞER KI SECIMLERE SAIBE KARISMAZ ISE BU HERKESIN TEK KORKUSU BU HERSEY GUZEL OLACAK. 2 TANE KIZIM VAR ONLARIN GELECEGI ICIN. #TAMAM
cola fabrikasından başka fabrika açıldımı
normalde terör arttığında ekonomi dibe düşerdi . ancak bu sefer tam tersi. bu terslikler neden sizce !?!?
ALGI OPERASYONUNA GEREK YOK İKTİDAR DEĞİŞTİĞİNDE HÜKÜMET YANCISI KURULUŞLARI GÖRECEĞİM BEN YOK OLACAKSINIZ OYLAR CHP İYİ PARTİ YA DA NEYSE KULLANIN AK PARTİ GİTSİN YETER TAMAM
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