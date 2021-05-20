1 Haziran'dan sonra ne olacak? Bakan Soylu'dan açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu normalleşme takvimi hakkında açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 1 Haziran tarihinde Türkiye'de koronavirüs tedbirlerinde esnetmeye gidilecek. Peki, normalleşme takvimi nasıl uygulanacak? İşte, ayrıntılar...

1 HAZİRAN NORMALLEŞME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında normalleşme sürecine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"- Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.