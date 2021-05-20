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1 Haziran'dan sonra ne olacak? Bakan Soylu'dan açıklama!

20.05.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT ekranlarında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Bakan Soylu, 17 Mayıs tarihinde sona eren tam kapanmanın ardından gündeme gelen normalleşme takvimine ilişkin açıklamada bulundu. 1 Haziran itibari ile başlayacak olan normalleşme süreci ile. ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, ayrıntılar...

1 Haziran'dan sonra ne olacak? Bakan Soylu'dan açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu normalleşme takvimi hakkında açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 1 Haziran tarihinde Türkiye'de koronavirüs tedbirlerinde esnetmeye gidilecek. Peki, normalleşme takvimi nasıl uygulanacak? İşte, ayrıntılar...

1 HAZİRAN NORMALLEŞME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında normalleşme sürecine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"- Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

  • 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.

  • Toplu taşıma konusu yönetemediğimiz alanlardan bir tanesi. Özellikle büyükşehirlerde. Büyükşehirlerle bir işbirliği yapamıyoruz. Kimsenin önüne top bırakmak istemem ama toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik."
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koronavirüs (Covid-19) Süleyman Soylu İçişleri Bakanı normalleşme tam kapanma

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