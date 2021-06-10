10 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! | 10 Haziran günlük vaka sayısı ne kadar oldu?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 32 milyon 175 bin 314 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, vaka sayısı bakımında dünyanın günlük en çok vaka görülen ülkeleri arasında 5. Sırada yer alıyor. İlk sırada ise günlük 34 bin vaka sayısı ile ABD, ardından günlük 29 bin vaka sayısı ile Hindistan yer alıyor.

Koronavirüs kaynaklı vefat eden kişi sayısı ise 87 kişi olarak açıklandı.

9 Haziran koronavirüs tablosuna göre bugün 224 bin 193 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden ise 6 bin 454 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yapılan testler sonucunda ise 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı. Vefat sayısı ise 10 Haziran gününde yükselerek 96'ya çıktı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 10 Haziran koronavirüs tablosuna göre bugün 223 bin 320 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

9 Haziran günü açıklanan tabloda, birkaç gündür süren günlük vaka sayılarındaki düşüş, artışa geçti. Hafta başından beri 5 bin civarlarında olan vaka sayıları, 9 Haziran günü açıklanan tabloda 6 binin üzerine çıktı. Vatandaşlar, 10 Haziran koronavirüs tablosunu merak ediyor.

Türkiye’de bugüne kadar 18 milyon 695 bin 190 kişi ilk doz aşısını, 13 milyon 480 bin 124 kişi ise ikinci doz aşısını oldu.

DÜNYADA KORONAVİRÜS

Dünya genelinde vaka sayısı 175 milyon 263 bin 417 olurken koronavirüs kaynaklı vefat sayısı ise 3 milyon 779 bin 148’e ulaştı.

Dünyada vak sayısı sıralamasında günlük 34 bin vaka sayısı ile ABD ilk sırada yer alıyor. Ardından günlük 29 bin vaka sayısı ile Hindistan geliyor. Sırasıyla; günlük 17 bin vaka sayısı ile Brezilya, günlük 5 bin 725 vaka sayısı ile Fransa, günlük 5 bin 306 vaka sayısı ile Türkiye geliyor.



