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112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar pes dedirtti! Borç para isteyen de var kargosunu soran da

02.10.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrılar bu kadar da olmaz dedirtti. Bingöl 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 1 Ocak 2022’den bu yana gelen yaklaşık 220 bin çağrıdan yüzde 73’ü gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçti. Gereksiz olarak çağrı merkezini arayanlardan bazılarının borç para istediği, bazılarının ise 'kargom nerede kaldı' diye sorduğu öğrenildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar pes dedirtti! Borç para isteyen de var kargosunu soran da

İçişleri Bakanlığınca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 1 Ocak 2022’ten bu yana yaklaşık 220 bin çağrı geldi. Bu çağrılardan 60 bininin asıl vaka olduğu belirtilirken, 160 bin çağrının ise gereksiz veya asılsız olduğu bildirildi. Yine yıl içinde çağrı merkezini rahatsız eden 7 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 561 TL idari para cezası kesilirken, personele sinkaflı cümleler kuran bir kişi hakkında da savcılık tarafından işlem yapıldı. Gereksiz olarak çağrı merkezini arayanlardan bazılarının ’Borç para veya kargom nerede kaldı’ şeklinde ilginç taleplerde bulunduğu öğrenildi.

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220 BİN ÇAĞRIDAN 160 BİNİ ASILSIZ

Gelen çağrılardan yüzde 73’ünün gereksiz veya asılsız olduğunu belirten Bingöl 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Medeni Amil, “2022 yılı içinde 220 bini aşkın çağrı geldi. Bu çağrıların 60 bini asıllı yani vakaya dönüşen çağrılar, 160 bini de asılsız veya vakaya dönüşmeyen çağrılardır. Bu çağrıların yüzde 73’ü gereksiz ve asılsız çağrılardan oluşmakta. Yani vakaya dönüşmeyen bütün çağrıları gereksiz ve asılsız olarak görüyoruz. Kurumu rahatsız eden 2022 yılı içerisinde 7 kişiye idari yaptırım kararı verdik. Bu da Kabahatler Kanunu uyarınca kişi başı 561 lira cezası var. Tekrarlanması durumunda ceza iki katı olarak artıyor, üçüncüsünde ise savcılığa intikal ettiriyoruz. Bir kişiye ise telefonda personelimize ve kuruma sinkaflı sözler söylemiş. Onu da ayrıca hakkında adli soruşturma açılması için savcılığa bildirdik. Vatandaşlara çağrımız, gereksiz ve asılsız yere 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramayalım. Çünkü her arama vatandaşın canına veya malına sebebiyet verebilir, olaya erken ulaşmayabiliriz. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sabit veya mobil hattan ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir. Ayrıca arayanların konumu otomatik olarak bizim sistemimize düşmektedir” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
112 Acil Çağrı Merkezi
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