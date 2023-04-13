14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ortak vaadi milyonlarda heyecan yarattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuya işe alımlarda mülakatı kaldıracağız. Alımları sınavdaki başarı sıralamasına göre yapacağız" demişti. Kılıçdaroğlu ise "Size sözüm söz. Devlette liyakati sağlayacağız. Sözlü sınavı kaldıracağız, KPSS'den ne aldıysanız atamasını yapacağız" diye konuşmuştu. Sandığın en güçlü adayları milyonlara müjdeyi bu sözlerle vermişti. 14 Mayıs sonrası kamuda mülakat devri son buluyor.

SEÇİM SONRASI TARİHE KARIŞACAK

Hayata geçtiği günden bu zamana kadar çok tartışılmış, tepkileri de beraberinde getirmişti. Özellikle KPSS'de yüksek puan alanlar mülakatta elenmekten şikayetçiydiler. Memuriyet hayali kuranlara sandık sonrası güzel haber gelecek.

"BİZDEN SONRAKİLER BUNUN SIKINTISINI YAŞAMASIN"

İki liderin ortak vaadi sokaktaki vatandaşa soruldu. Vatandaşlar mülakatın kaldırılmasına olumlu baktıklarını ifade etti. Show Haber'in haberine göre bir vatandaş "Zaten kamuda çalışıyorum. Biz bunun sıkıntılarını yaşadık. Bizden sonrakiler bunun sıkıntısını yaşamasın" dedi.

"HERKESİN KAFASINDA SORU İŞARETİ OLUŞTURUYORDU"

Bir başka vatandaş ise "Mülakatın kalkması herkesin işine gelecek. Herkes hakkıyla girecek, bence güzel de olur. Devlete girerken mülakat herkesin kafasında soru işareti oluşturuyordu" dedi.



