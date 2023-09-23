14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı! Görenler ne olduğunu anlayamadı... "Bir silah sesi duyduk"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Clearwater bölgesinde bir timsahın cansız insan bedenini kanalın derinliklerine taşırken görüntüleri çekildi. Kurbanını çenesinin arasına sıkıştırarak yavaş adımlarla ilerleyen timsahı görenler durumu polise haber verdi. Timsah acil durum personeli tarafından iki el ateş edilerek durduruldu.

"BİR SİLAH SESİ DUYDUK"

Görgü tanıkları silah sesi duyduklarını ve olayı anlamadıklarını söyleyerek, "Bir silah sesi duyduk. Sanırım timsahı öldürdüler" dedi. Pinellas İlçesi Şerif Ofisi hem kurbanın hem de timsahın kanaldan çekildiğini doğruladı ancak tetiği çekenlerin onlar olup olmadığını söylemeyi reddetti. Müfettişler kimliği gizlenen adamın ölüm nedenini belirlemeye çalışıyor.