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'14 milyon liralık sanal para vurgunu' iddiası! 300 kişi mağdur olmuş

14.07.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Avukat Arife Tuğba Çetinkaya, kendini 'Erkan A. adıyla tanıtan Eren D.'nin resmi kuruluşlar tarafından kabul edilmeyen Mpax isimli bir 'coin'i sanal para olarak işleme koyup, yaklaşık 300 kişiyi 14 milyon lira dolandırdığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

'14 milyon liralık sanal para vurgunu' iddiası! 300 kişi mağdur olmuş

Avukat Arife Tuğba Çetinkaya, son zamanlarda artan kripto para vurgunlarına bir yenisinin daha eklendiğini belirtti. Çetinkaya, gerçek ismi Eren D. olan bir kişinin kendini 'Erkan A.' adıyla tanıttığını, bu kişinin gerçekte kabul görmeyen, resmi kripto para sitelerinde yayınlanmayan ‘Mpax Coin’ isimli bir kripto parayı yüksek kar vaadiyle pazarlayarak yaklaşık 300 kişiyi 14 milyon lira civarında dolandırdığını iddia etti. Çetinkaya, olayla ilgili Bursa Cumhuriyet savcılığına dilekçe ile başvurarak Eren D. ve beraber çalıştığı kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

"14 MİLYONLUK ZARAR SÜREKLİ ARTIYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Çetinkaya, şüphelinin insanların güvenini kazanmak için bazı ünlülere reklam yaptırdığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Dosya bana Bursa’daki bir müvekkilim aracılığıyla geldi. Kendisinin yaklaşık 150 bin lira kadar anapara zararı vardı. Ona yardımcı olduktan sonra işin gerisi geldi. Kendisini Erkan A., olarak tanıtan Eren D. isimli bir şahsın bu işi yaptığını tespit ettik. Akabinde 300’e yakın mağdur ulaştı bana. 14 milyonluk bir zarar var, dedik fakat bu sürekli artıyor. Annesinden babasından kardeşinden borç alarak bu işe girmiş, onlara taahhüt vermiş fakat paraları gidince manevi olarak zarara uğrayanlar var. Kripto para aslında gerçekte var olmayan dijital bir varlık. Şüpheli de aslında gerçekte var olmayan ve kripto para olarak resmi sitelerde kabul görülmeyen bir parayı hacmini büyüterek yayınlıyor. Anlaştığı bir kısım ünlülerle reklam yapıyor, güven telkin etmek için de bir kısım kullanıcıların anaparalarını yatırıyor. İnsanlar en kötü anaparamızı alırız diye yaklaşıyor fakat şu an hiç kimse hesaplarına erişemiyor, mevcuttaki paralarını başka bir şeye çeviremiyor.”

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"3-4 AY YATAR ÇIKARIM"

Şüpheli Eren D.'nin ‘Bu para sahte’ diyerek birbirini uyaran mağdurlara ulaşarak ‘Ekmeğime mani oluyorsunuz’ deyip tehdit ettiğini ileri süren Çetinkaya, “Şüpheli kişi bana ulaşmadı ancak müvekkillerime ulaşarak benim yalan ve yanlış haberler yaptırdığım, benimle ilgili suç duyurusunda bulunacağını, Mpax Coin’in batmadığını söylemiş. Bizim amacımız yasa dışı para kazanmaya çalışanların ceza alması evet ama aynı zamanda mağdurların mağduriyetinin de giderilmesini de istiyoruz. Kendisi müvekkilleri arayıp ‘Şikayetçi olmayın, paraları ödeyeceğim. Zaten şikayetci olsanız ne olur? 3-4 ay yatıp çıkacağım’ demiş. Israrla paraların kullanılacağını söylüyor fakat böyle bir kullanım şekli yok. Ayrıca insanlar bu kişinin dolandırıcı olduğu, bu sisteme para yatırılmaması konusunda birbirlerini uyarıyor. Fakat bu kişi, insanları uyaranları arayıp ‘Sen benim işime, ekmeğime engel oluyorsun’ diyerek tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

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DAHA ÖNCE DE İNSANLARI DOLANDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gerçek kimliğini gizleyen şüpheli hakkında çok sayıda dolandırıcılık dosyası açıldığı için kendini insanlara Erkan A. olarak tanıttığını belirten Çetinkaya, şöyle devam etti:
“Kendini farklı bir isimde tanıtmasına da bir açıklaması var. Şüphelinin Eren D. olarak farklı dolandırıcılık dosyaları var. Bu yüzden insanlar ona güvensin diye Erkan A.,adını kullanmayı tercih etmiş. Resmi kuruluşlarda yayınlanan kripto paralar kolay oluşturulmuyor fakat bu bahsettiğimiz 'coin' gerçek bir kripto para değil. 15-20 dakikada yapılabilecek bir şey. Çok basit bir dille yazılan vaatleri var ayrıca yayınladıkları bazı videolarda ‘Siz paranızı bir sene burada tutun bir sene sonra Dubai’de malikane alabilecek duruma geleceksiniz’ dedikleri için insanlar bunlara güvenmişler. Bu olay için yeni bir Çiftlik Bank vakası diyebiliriz ve bunun devamı da gelecektir.”

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bursa Kripto para
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