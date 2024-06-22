HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 15 yaşındaki kızını arabada istismar ederken suçüstü yakalandı! Avukattan skandal savunma: Suç unsuru oluşturmaz

15 yaşındaki kızını arabada istismar ederken suçüstü yakalandı! Avukattan skandal savunma: Suç unsuru oluşturmaz

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.06.2024 11:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da geçtiğimiz yıl arabada 15 yaşındaki kızını istimsar ederken suçüstü yakalanan baba önce tutuklanmış kızı ifade değiştirince serbest bırakılmıştı. Mağdur kız "Babam, 'Ben başka kadına gideceğim' diyerek bana baskı yapıyordu" diyerek teklifini kabul ettiğini söylemişti. Sapık baba ilk duruşmada yine tutuklandı, kız korumaya alındı. Sanığın avukatı ise "Mağdurun 15 yaşından büyük ve rızasının olması dikkate alındığında suç oluşturmaz." savunmasını yaptı.

15 yaşındaki kızını arabada istismar ederken suçüstü yakalandı! Avukattan skandal savunma: Suç unsuru oluşturmaz

Bursa'da, otomobilde kızı R.K’ye (15) cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalanıp tutuklanan, savcılık soruşturması aşamasında kızı ifade değiştirince tahliye olan Gökmen K. (44), 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın ilk duruşmasında yeniden tutuklandı. Mahkeme heyeti, baskı altında ifadesini değiştirdiği değerlendirmesinde bulunduğu R.K.’nin de devlet yurdunda koruma altına alınmasına karar verdi.

260371_BURSADA-OTOMOBILDE-KIZINA-CINSEL-ISTIS

JANDARMA FARK ETTİ

İnegöl ilçesinde geçen yıl nisan ayında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine kontrol ettikleri park halindeki otomobilde, iddiaya göre kızı ile oral yoldan ilişkiye giren Gökmen K.'yi suçüstü yakaladı. Karşısında güvenlik güçlerini görünce pantolonu yukarı çekip fermuarını kapatan Gökmen K., "Ben ne yaptım? Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" diyerek ağladı.

"AİLEMİN DAĞILMASINDAN KORKTUĞUM İÇİN YAPTIM"

Olay sonrası, mağdur olarak pedagog eşliğinde ifadesi alınan R.K., "Babam, 'Ben başka kadına gideceğim' diyerek bana baskı yapıyordu. Ailemin dağılmasından korktuğum için onun oral yol ile ilişki teklifini kabul ettim. Daha önceden beni otomobil ile boş tarlaya getiriyordu. Sonunda yakalandık" dedi. Gökmen K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

260372_BURSADA-OTOMOBILDE-KIZINA-CINSEL-ISTIS

'YALAN SÖYLEDİM' DEMİŞTİ

Gökmen K., savcılık soruşturmasında, kızının, “Daha önce verdiğim ifade doğru değil. Babam bana evde baskı yapıyordu. Dışarı çıkmamı istemiyordu. Yakalanınca böyle bir yalan söylemek zorunda kaldım" şeklinde ifade değiştirmesi sonucu tahliye edildi.

SANIK AVUKATI: MAĞDURUN RIZASI OLDUĞU İÇİN SUÇ OLUŞTURMAZ

Hakkında İnegöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gökmen K.'nin yargılanmasına başlandı. Gökmen K.'nin suçlamaları reddettiği duruşmada söz alan sanık avukatı Sedat Gülen, "O gün müvekkilim fermuarını çekerken görüldüğü için bu suçlama ile karşı karşıya kalmıştır" dedi. Avukat Gülen, "'Kızı, gerçeği daha sonra söyledi. Ayrıca böyle bir olayın olduğu düşünülürse, mağdurun 15 yaşından büyük ve rızasının olması dikkate alındığında suç oluşturmaz. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

SUÇÜSTÜ YAPAN JANDARMA GÖREVLİLERİ, TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen jandarma görevlileri, şüphe üzerine baktıkları otomobilde, sürücü koltuğunda oturan kişinin kendilerini görünce fermuarını çekip yanında bulunan kızın ise kafasını geriye doğru kaldırdığını söyleyerek, ''Şu anda sanık olan kişiye, 'Ne oluyor?' diye sorduğumuzda, 'Ben ne yaptım. Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" diyerek ağlarken, kızının ise ailesini terk etmemesi için babasının isteği ile kendisiyle oral yol ile ilişkiye girdiğini söyledi" diye konuştu.

MAHKEME KIZ ÇOCUĞUNU KORUMA ALTINA ALDI

Sanık Gökmen K.'nin akrabalarının da tanık olarak dinlendiği duruşma sonrası mahkeme heyeti, babasının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğunun devlet korumasına alınmasını kararlaştırdı. Kızın baskı altında ifadesini değiştirdiği yönünde değerlendirme yapan mahkeme heyeti, sanığın tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. (DHA)

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otobüse köpekle bindi, ortalık karıştı!Otobüse köpekle bindi, ortalık karıştı!
Karaköy’de turistlere fırçalı tuzak! Kameralara yakalandıKaraköy’de turistlere fırçalı tuzak! Kameralara yakalandı
İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksiciler memnun: Sürücü dışında kimse bilmeyecekİstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksiciler memnun: Sürücü dışında kimse bilmeyecek
Anahtar Kelimeler:
Bursa araba baba istismar
En Çok Okunan Haberler
Bireysel emeklilikte kısmi ödeme dönemi!

Bireysel emeklilikte kısmi ödeme dönemi!

Kiraya 3 yeni düzenleme…

Kiraya 3 yeni düzenleme…

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksiciler memnun: Sürücü dışında kimse bilmeyecek

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksiciler memnun: Sürücü dışında kimse bilmeyecek

Bir şehri heyecanlandıran olay! Vatandaşlar keşfetti: Artık peribacasını görmeye buraya gelecekler

Bir şehri heyecanlandıran olay! Vatandaşlar keşfetti: Artık peribacasını görmeye buraya gelecekler

AK Parti'yi hareketli günler bekliyor! Önümüzdeki günlerde peş peşe istifalar yaşanacak

AK Parti'yi hareketli günler bekliyor! Önümüzdeki günlerde peş peşe istifalar yaşanacak

Karaköy’de turistlere fırçalı tuzak! Kameralara yakalandı

Karaköy’de turistlere fırçalı tuzak! Kameralara yakalandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.