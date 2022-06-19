HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 185 yolcusu vardı! Sol kanadı alev alınca acil iniş yaptı

185 yolcusu vardı! Sol kanadı alev alınca acil iniş yaptı

19.06.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da kanadından alevlerin yükseldiği fark edilen yolcu uçağı acil iniş yaptı. SpiceJet Havayolları’na ait yolcu uçağı, sol kanadının alev almasının ardından 185 yolcusuyla birlikte Bihta Hava Kuvvetleri Üssü’ne indi. Kokpit ekibinin bir kuşun motora girdiğinden şüphelendiği öğrenildi. Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, uçuş sonrasında yapılan çalışmalarda kuşun 3 fana zarar verdiği anlaşıldı. Kanadı alev alan uçağın korkutan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Hindistan’da kanadı alev alan yolcu uçağı paniği yaşandı. SpiceJet Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, sol kanadının alev almasının ardından 185 yolcusuyla birlikte Bihta Hava Kuvvetleri Üssü’ne acil iniş yaptı. Polis ve havaalanı yetkililerinin olay yerine gelmesinin ardından yolcular uçaktan tahliye edildi.

ŞİRKET SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ! KALKIŞ ESNASINDA...

SpiceJet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “19 Haziran 2022 tarihinde SpiceJet B737-800 uçağı Patna’dan Delhi’ye gidiyordu. Kalkış esnasında kokpit ekibi bir kuşun motora girdiğinden şüphelendi. Önlem olarak pilot etkilenen motoru kapattı ve geri dönmeye karar verdi. Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı. Uçuş sonrasında yapılan çalışmalarda kuşun 3 fana zarar verdiği anlaşıldı” dedi.

uçak2

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! “Daha uçamıyorsun” diyerek uçakla kavga ettiBöylesi ne görüldü ne de duyuldu! “Daha uçamıyorsun” diyerek uçakla kavga etti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın kanadından alevlerin ve dumanların yükseldiği görüldü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı! "Hazır olun"Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı! "Hazır olun"
Bakan Soylu: "Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim"Bakan Soylu: "Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim"
Güney Kıbrıs'ta skandal tatbikat! Terörist elebaşı Abdullah Öcalan detayı gözlerden kaçmadıGüney Kıbrıs'ta skandal tatbikat! Terörist elebaşı Abdullah Öcalan detayı gözlerden kaçmadı
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da sır olay! Kalplerinden vurulmuş halde bulundular

İstanbul'da sır olay! Kalplerinden vurulmuş halde bulundular

Gaspçı çift suçüstü yakalandı!

Gaspçı çift suçüstü yakalandı!

Otobüs bilet fiyatları iki ayda yüzde 65 zamlandı

Otobüs bilet fiyatları iki ayda yüzde 65 zamlandı

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...

Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...

Türkiye'nin konuştuğu olayda sürpriz gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda sürpriz gelişme!

İlginizi Çekebilir

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Armağan Çağlayan'ı şoke eden mesaj! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Armağan Çağlayan'ı şoke eden mesaj! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.