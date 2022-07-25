2 çocuk annesi kadın estetik ameliyat oldu 4 senedir bitkisel hayatta! Operasyonda '4 dakika' detayı: Eşi isyan etti

Operasyon sonucu bilinci kapanan S.A, bitkisel hayata girdi. İki senesi yoğun bakım olmak üzere dört senedir hastanede kalan talihsiz kadın 6 ay önce hastanenin şikayeti sonrası polis zoruyla eşi R.A'ya teslim edildi.

MAHKEME ANESTESİ UZMANINI SUÇLU BULDU!

S.A'nın eşi dava açtı. Mahkeme anestezi uzmanını suçlu buldu. Genç kadının iki çocuğu da uzun seneler boyunca annelerinin iyileşmelerini umut ediyor. Yaşananların ardından çok zor durumlar geçirdiklerini belirten eş R.A ise isyan etti.

'BANA İLK BAŞLARDA İYİLEŞECEK DEDİLER'

'Eşim bitkisel hayata girdiğinde oğlumuz 3 kızımız ise 2 yaşındaydı. Bu ameliyat sonrasında hayatımız cehenneme döndü. İlk başlarda iyileşecek dediler. Beş senedir çektiğimiz çileyi bir ben bir Allah bilir. Kimse güzellik uğruna yağ aldırmasın, estetik yaptırmasın.'



