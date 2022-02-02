2 Şubat deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

2 Şubat sabahı Akdeniz, Muğla ve Tokat'ta deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar 2 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 2 Şubat Çarşamba günü meydana gelen depremlerin şiddetini haberimizde detaylıca yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
2022.02.02 02:14:46 37.6947 25.9917 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2022.02.02 02:29:28 37.6688 26.0283 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2022.02.02 04:55:09 37.1802 28.5275 12.3 -.- 1.9 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
2022.02.02 05:50:24 40.6512 36.4457 19.2 -.- 2.7 -.- CIBRIL-ERBAA (TOKAT)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
Okuyucu Yorumları 0 yorum