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2 Şubat deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

02.02.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Şubat deprem listesi sabahın ilk saatlerinde sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş tarafından araştırılıyor. Ülkenin birçok noktasında meydana gelen son depremler internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

2 Şubat deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

2 Şubat sabahı Akdeniz, Muğla ve Tokat'ta deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar 2 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 2 Şubat Çarşamba günü meydana gelen depremlerin şiddetini haberimizde detaylıca yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

2 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.02.02 02:14:46 37.6947 25.9917 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2022.02.02 02:29:28 37.6688 26.0283 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2022.02.02 04:55:09 37.1802 28.5275 12.3 -.- 1.9 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)

2022.02.02 05:50:24 40.6512 36.4457 19.2 -.- 2.7 -.- CIBRIL-ERBAA (TOKAT)

2 Şubat deprem listesi!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp


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deprem kandilli rasathanesi
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