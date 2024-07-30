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  4. 20 kişilik listede AK Partililer de var CHP'liler de! Yeni 'merkez sağ' partisi yolda: Fotoğraf paylaşan Enginyurt bizzat da açıkladı

20 kişilik listede AK Partililer de var CHP'liler de! Yeni 'merkez sağ' partisi yolda: Fotoğraf paylaşan Enginyurt bizzat da açıkladı

30.07.2024 10:42
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Siyaset sahnesinde dengeleri altüst edecek bir hamle Ankara kulislerini hareketlendirdi. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden bazı milletvekilleriyle Meclis'te yeni merkez sağ parti oluşumu için temasa geçildi. Hareketin başında ise DP milletvekilleri Cemal Enginyurt ile Salih Uzun var. Bu hamle için tarih de verildi. En çok dikkat çeken detaylardan biri ise "Kemal Kılıçdaroğlu ekibi" iddiası.

20 kişilik listede AK Partililer de var CHP'liler de! Yeni 'merkez sağ' partisi yolda: Fotoğraf paylaşan Enginyurt bizzat da açıkladı

TBMM'de yeni merkez sağ grubu için 20 kişilik milletvekili listesi kulislerde konuşulanlara göre şimdiden hazır! Grubun öncülüğünü Salih Uzun üstleniyor. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medyadan iddiaları pekiştiren bir paylaşıma imza attı. Gazeteci Sinan Burhan ise Enginyurt'un "DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Demokrat Parti'nin hatta İYİ Parti'den istifa eden bazı milletvekillerinin ve CHP'deki küskün milletvekillerinin de içerisinde olduğu bir merkez sağ parti kuracağız" dediğini aktardı.

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GRUBUN BAŞINI İKİ İSİM ÇEKİYOR

31 Mart seçimlerinin ardından siyaset sahnesinde hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan AK Parti'ye birçok partiden milletvekili transferleri yaşanması beklenirken bir yandan da yeni merkez sağ grubu kurulacağı iddiası ses getirdi. Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre; “merkez sağda yeni grup” hamlesinin arkasında Demokrat Partili isimler; İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun var.

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Cemal Enginyurt ve Salih Uzun

20 KİŞİLİK LİSTE

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre; Enginyurt ile Uzun, merkez sağda yeni bir gruba gereksinim olduğu düşüncesinden hareketle ilk olarak yeni bir grup kurulmasına yetecek olan 20 milletvekilini bir arayı getirmeyi hedefliyor.

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"SONBAHARDA SİYASET HAREKETLENECEK"

İki isim AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEVA Parti ve Gelecek Partisi'den birçok isimle temasa geçti. Vekiller “Sonbaharda siyaset hareketlenecek. Bizi takip edin” mesajı verdi.

"KILIÇDAROĞLU EKİBİ" DETAYI

Meral Akşener'in koltuğu Müsavat Dervişoğlu'na devretmesinin ardından İYİ Parti'den çok sayıda milletvekili istifa ederek bağımsız kaldı. Enginyurt, bu milletvekilleriyle CHP’de özellikle “Kemal Kılıçdaroğlu ekibi” olarak bilinen milletvekillerinin yeni merkez sağ grubuna destek vermesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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Bir geçiş dönemi yaşanacağını söyleyen Enginyurt, "Salih Uzun da bu süreçte abilik rolünü üstlenecek” dedi.

MERKEZ SAĞ GRUBUNDA CUMHURBAŞKANI ADAYI HAZIRLIĞI!

Enginyurt ayrıca Mecliste kurulacak yeni siyasi grubun zamanında yapılması durumunda 2028 seçimlerine kendi cumhurbaşkanı adayıyla girebileceğini öngörüyor.

Bu sırada geçtiğimiz günlerde de DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti milletvekilleri TBMM'de bir arada oturup poz verdi. Cemal Enginyurt bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıp "Bir olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız" notunu da düşünce iddialar pekişti.

CEMAL ENGİNYURT: MERKEZ SAĞ BİR PARTİ KURACAĞIZ

tv100'de açıklamalarda bulunan gazeteci Sinan Burhan ise Cemal Enginyurt ile görüştüğünü belirterek şöyle konuştu:

"'Cemal Bey DEVA Partisi'ne mi katılıyorsunuz?' diye sordum. O da, 'Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Biz daha büyük bir projenin peşindeyiz. DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Demokrat Parti'nin hatta İYİ Parti'den istifa eden bazı milletvekillerinin ve CHP'deki küskün milletvekillerinin de içerisinde olduğu bir merkez sağ parti kuracağız. Eylül ayında 40 milletvekilinin katılacağı merkez sağ bir parti kuracağız. Dolayısıyla benim DEVA Partisi ile katılmam söz konusu değil. "Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Enginyurt Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti tbmm
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