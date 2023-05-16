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2018 seçim sonuçları ile 2023 seçim sonuçları karşılaştırıldı! İşte parti parti milletvekili sayısı… Hangi partinin vekil sayısı düştü?

16.05.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarının belli olmasının ardından şimdi herkes TBMM’deki sandalye dağılımının nasıl olduğunu merak ediyor. Seçim sonuçları ile birlikte AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti’nin 2018 seçimleri ile 2023 seçimleri kıyaslandığında kaç vekil kaybettiği ya da kaç vekil artırdığı da ortaya çıktı. İşte parti parti 2018 seçimleri ile 2023 seçimlerinin milletvekili sayısı yaşanan değişiklikler…

2018 seçim sonuçları ile 2023 seçim sonuçları karşılaştırıldı! İşte parti parti milletvekili sayısı… Hangi partinin vekil sayısı düştü?

Seçim sonuçları henüz resmi olarak ilan edilmese de YSK Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dün resmen ikinci tura kaldığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığında ikinci tur seçimi kesinleşirken TBMM’de ise sandalye dağılımı büyük oranda belli oldu.

2018 seçim sonuçlarına göre yüzde 42.56 oranında oy alarak 295 vekil çıkaran AK Parti, 14 Mayıs'ta yüzde 35.58'e geriledi. AK Parti bu sonuçla birlikte yeni dönemde Meclis'e 267 milletvekili göndermeyi başardı. CHP ise 2018'de yüzde 22.65 olan oy oranını bu kez yüzde 25.33’e yükseltti. CHP bu sonuçlar TBMM'de 146 olan vekil sayısını da 169’a çıkardı.

MHP ise 2018’de aldığı oy oranını büyük oranda korudu ve 49 olan milletvekili sayısını 50’ye yükseltmeyi başardı. HDP ise bu seçimde Yeşil Sol Parti listelerinden milletvekili yarışına girdi. HDP olarak 2018 seçimlerinde 67 vekil çıkarma başarasını göstermişlerdi ancak 2023 seçimlerinde Yeşil Sol Parti ile 61 vekil çıkarabildiler.

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TBMM’de parti parti 2018 seçim sonuçları ile 2023 seçim sonuçlarına göre vekil sayısı karşılaştırması şu şekilde oluştu:

AK PARTİ

2018'de yüzde 42.56 oy alarak 295 vekil çıkaran AK Parti, 14 Mayıs'ta aynı başarıyı gösteremedi. Oyları yüzde 35.58'e düşen AK Parti 28. Dönem'de 267 milletvekili ile TBMM'de olacak.

CHP

2018'de yüzde 22.65 oy oranıyla Meclis'e 146 milletvekili gönderen CHP, son seçimlerde sandalye sayısını artırdı. Oy oranını yüzde 25.33'e çıkaran CHP'nin yeni dönemde milletvekili sayısı 169 oldu ancak diğer ittifak partileri de CHP listelerinden seçime girdiği için sandalye sayısının düşmesi bekleniyor. CHP listesinden seçime giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin 10'ar, DEVA Partisi'nin 14, Demokrat Parti'nin 3, İYİ Parti'nin 1 adayı Meclis'te sandalye sahibi oldu. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili seçildi. Buna göre CHP’nin 169 olan sandalye sayısının 39 vekil gerileyerek 130’a düşmesi bekleniyor.

MHP

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP için ise tablo çok değişmedi. 2018'de yüzde 11.1 oy oranıyla 49 sandalye alan MHP'nin oyu 2023 seçimlerinde yüzde 10.07 oldu. MHP'nin vekil sayısı 49'dan 50'ye çıktı.

HDP - YEŞİL SOL PARTİ

2018 genel seçimlerinde yüzde 11.70 oy alarak 67 vekil çıkaran HDP, hakkındaki kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs'ta yarışa Yeşil Sol Parti listelerinden dahil oldu. Yeşil Sol Parti yüzde 8.81 oy oranına ulaşarak Meclis'e 61 milletvekili gönderdi.

İYİ PARTİ

2018'de yüzde 9.96 oy alarak 43 vekille Meclis'te yer alan İYİ Parti açısından da bu rakamda çok değişiklik olmadı. Yüzde 9.69 oy alan İYİ Parti'nin yeni vekil sayısı 44 oldu.

SAADET PARTİSİ

Bir önceki seçimde yüzde 1.34 oy alarak TBMM'ye vekil gönderemeyen Saadet Partisi, bu sefer yarışa CHP listelerinden ortak oldu. Saadet yeni dönemde 10 adayını vekil yapabildi.

HÜDA PAR

Cumhur İttifakı bünyesine katılan HÜDA PAR da ilk kez parlamentoya girdi. HÜDA PAR 4 vekilini Meclis'e gönderdi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ

Kısa süre önce Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi, ilk seçim heyecanını 14 Mayıs'ta yaşadı. Yüzde 2.82 oy alan Yeniden Refah, 5 vekilini Meclis'e gönderdi.


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