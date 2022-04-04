2018 seçim sonuçlarını bilmişti! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: İttifaklar arasındaki puan farkı açılıyor

Seçim hareketliliği Ankara kulislerinde iyiden iyiye hissedilirken, anket şirketleri de seçim anketlerini peş peşe yayımlıyor. Son olarak ORC Araştırma 'son seçim anketi'nin sonuçlarını paylaştı. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden anket şirketi olarak bilinen ORC'nin son anketine göre ittifaklar arasındaki puan farkının artması dikkat çekti. İYİ Parti'nin ise oylarını yükselttiği görüldü.

CUMHUR İTTİFAKI İLE MİLLET İTTİFAKI ARASINDAKİ FARK!

ORC, son anket çalışmasını 31 Mart – 3 Nisan 2022 tarihleri arasında yaptı. 41 ilde 3.540 kişi ile yüz yüze yapılan anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36.6'ya inerken, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 40.2'ye yükseldi.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

Ankette partilerin oy oranlarına da yer verildi. AK Parti yüzde 28.4 ile birinci parti olurken, AK Parti'yi yüzde 23.2 ile CHP takip etti.

İYİ PARTİ'DEKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

İYİ Parti yüzde 17 oranında oy alırken, İYİ Parti'yi yüzde 9.1 ile HDP, yüzde 8.2 ile de MHP izledi.

GELECEK PARTİSİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

ORC'nin araştırmasında dikkat çeken bir diğer parti ise eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi oldu. Partinin yüzde 3.2 oy aldığı görüldü.

Nisan ayı anketinde partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: %28.4

CHP: %23.2

İYİ Parti:%17.0

HDP: %9.1

MHP:%8.2

Gelecek Partisi: %3.2

Deva Partisi: %2.7

Saadet:%1.5

TDP:%1.4

YRP :%1.2

MP:%1.0

HÜDAPAR: %0.9

DP: %0.8

BTP: %0.6

Diğer: %0.8

