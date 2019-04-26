2019 TUS tercih sonuçları belli oldu!

TUS sonuçları ile ilgili ÖSYM’den gelen açıklama şöyle; 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklanmış olup adaylar yerleştirme sonuçlarına 26 Nisan 2019 tarihinde saat 12:00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilerde yer alan detaylara göre tercih yapan 6 bin 725 adaydan 4 bin 469’u yerleşti, 575 kontenjan ise boş kaldı.

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TUS TABAN VE TAVAN PUANLARI BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TUS ile ilgili yaptığı açıklamalarda taban ve tavan puanlara ilişkin bilgileri de aktardı.

TUS TAVAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM’nin internet adresinden ayrıca duyurulacak. Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılabilecek. Ek yerleştirme, 2019-TUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacak. Ek yerleştirme ücreti ise 20.00 TL olacak.

Ek yerleştirme için takvimin ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

