2020 model Mi Band 4: Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla Mi Band 5'in 7 farklı özelliğini paylaşmıştı. Deyim yerindeyse akıllı bilekliğin sızmadığı yeri kalmamış, tek merak edilen yanı fiyatı olmuştu. Fakat fiyat bilgisi de dün yurt dışı kaynaklı bir sitede ortaya çıkmıştı. Tüm bu yaşananlardan sonra herkesin aklı karışmıştı. Nitekim bugün sakin olup bir nefes almamızı sağlayan olay gerçekleşti. Zira Xiaomi, Mi Band 5'in üzerindeki 'sır perdesini' kaldırdı.

XİAOMİ Mİ BAND 5 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi Band 5 Mi Band 4 ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Akıllı bilekliği Mi Band 4'ten ayıran en büyük özellik ise ekranı. Mi Band 5'te 1,2 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran var. Bu ekran Mi Band 4'e göre yüzde 20 oranında büyümüş durumda. Xiaomi bu ekrana özel 100 yeni saat arayüzü de cihaza eklemiş. Xiaomi Mi Band 5 11 farklı spor moduna, uyku takip moduna ve kadın sağlığı için de özel bir moda sahip. Ayrıca Xiaomi'nin yeni bilekliği artık kalp hızı ölçmenin dışında SpO2 sensörüyle birlikte kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Bileklik, bağlı olduğu telefon için deklanşör vazifesi de görüyor.