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2020 model Mi Band 4: Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2020 12:00 | Son Güncelleme

Xiaomi, Xiaomi Mi Band 5'i sonunda tanıttı. Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla özelliklerini duyurduğu Xiaomi Mi Band 5, manyetik şarj özelliği ve büyüyen ekranıyla ilgileri üzerine çekiyor. Peki Xiaomi Mi Band 5 özellikleri neler? Xiaomi Mi Band 5 fiyatı ne kadar?

2020 model Mi Band 4: Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla Mi Band 5'in 7 farklı özelliğini paylaşmıştı. Deyim yerindeyse akıllı bilekliğin sızmadığı yeri kalmamış, tek merak edilen yanı fiyatı olmuştu. Fakat fiyat bilgisi de dün yurt dışı kaynaklı bir sitede ortaya çıkmıştı. Tüm bu yaşananlardan sonra herkesin aklı karışmıştı. Nitekim bugün sakin olup bir nefes almamızı sağlayan olay gerçekleşti. Zira Xiaomi, Mi Band 5'in üzerindeki 'sır perdesini' kaldırdı.

XİAOMİ Mİ BAND 5 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi Band 5 Mi Band 4 ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Akıllı bilekliği Mi Band 4'ten ayıran en büyük özellik ise ekranı. Mi Band 5'te 1,2 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran var. Bu ekran Mi Band 4'e göre yüzde 20 oranında büyümüş durumda. Xiaomi bu ekrana özel 100 yeni saat arayüzü de cihaza eklemiş. Xiaomi Mi Band 5 11 farklı spor moduna, uyku takip moduna ve kadın sağlığı için de özel bir moda sahip. Ayrıca Xiaomi'nin yeni bilekliği artık kalp hızı ölçmenin dışında SpO2 sensörüyle birlikte kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Bileklik, bağlı olduğu telefon için deklanşör vazifesi de görüyor.

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Mi Band 5, Mi Band 4'te olmayan manyetik şarj özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Bu sayede kullanıcılar, bilekliği kayışından çıkartmadan Mi Band 5'lerini kolayca şarj edebiliyor. Xiaomi'nin paylaştığı bilgilere göre Mi Band 5 2 haftaya kadar pil ömrü sunuyor. Bunun beklentileri karşıladığı söylemek mümkün değil çünkü Mi Band takipçileri, Mi Band 5'in daha uzun pil ömrü sunmasını bekliyorlardı. Ancak 2 hafta da büyüyen ekrana ve SpO2 sensörüne karşılık yine iyi bir süre.

Xiaomi Mi Band 5

XİAOMİ Mİ BAND 5 FİYATI

Xiaomi Mi Band 5'in fiyatına gelelim. Xiaomi standart sürüm için 27 dolarlık bir fiyat belirlemiş. Bilekliğin NFC'li sürümü ise 32 dolardan satışa sunulacak. Xiaomi Mi Band 5'in Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

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