2022 Baharında dolabınızda kesinlikle bulunması gereken hem tatlı hem rahat şort etek önerileri

Trendleri yakından takip etmek ve modanın gerisinde kalmamak sizin için de önemliyse doğru yerdesiniz! Zamansız tasarımıyla her dönemin popüler giysilerinden biri olan şort eteği alışveriş listenize mutlaka eklemelisiniz. Siz de şort eteğe sahip olmak istiyor ama hangi modeli tercih edeceğinize bir türlü karar veremiyorsanız dert etmeyin. Kullanışlı ve güzel şort etekleri sizler için inceledik. Hazırsanız gelin, listemizi hep birlikte inceleyelim.

1. Zarif duruşuyla It's Basic Şort Etek

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bahar aylarının gözde parçaları arasında yer alan It's Basic Şort Etek, hoş görünümüyle üzerinizde şık bir duruş sergiler. %98 pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla tende güzel bir his uyandırır. Nefes alan yapısıyla sıcak havalarda serin ve kuru kalmanıza yardımcı olur. Etek üzerinde bulunan düğmeler ürüne hareket katar. Likralı özelliğiyle rahat hareket imkânı verir. Mini boyuyla oldukça zarif şort eteği yaz ve bahar aylarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ürünü ister günlük yaşamda ister özel gün kombinlerinde kullanabilirsiniz.

2. Uzun süre kullanmak için TRENDYOLMİLLA Şort Etek

Sezonun trendlerini takip edenlerin sahip olması gereken ürünler arasında şort etekler yer alır. Siz de bahar ayında alışveriş yapmak istiyorsanız listenizde TRENDYOLMİLLA Şort Etek'e yer vermelisiniz. Polyester ve elastan malzemeden üretilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunar. Yüksel bel modele sahip şort etek, alt karın bölgesinde bulunan fazlalıklarınızı saklamanıza ve daha ince görünmenize yardımcı olur. Ön kısımda bulunan ip detayı, ürüne hoş bir hava katar. Şort eteği crop tişört ve spor ayakkabıyla kullanarak günlük kombinlerde ya da şık bluz, stiletto ile tamamlayarak özel günlerde tercih edebilirsiniz.

3. Günlük giyimin vazgeçilmezi olacak Befree Şort Etek

Zamansız tasarımıyla her bahar döneminin en çok tercih edilen ürünlerinin başında şort ve etek gelir. Şık ve rahat kullanım sunan şort ile eteği birleştiren modele siz de sahip olmak istiyorsanız Befree Şort Etek'e göz atmalısınız. 3 farklı renk seçeneği bulunan ürün, zarif tasarımıyla üzerinizde hoş bir duruş sergiler. Rahat kumaşı sayesinde gün boyu konforlu kullanım sunar. Bel kısmında bulunan kuşak ürüne hareket katar. Ayrıca şort eteği belinize uygun olarak ayarlamanıza da yardımcı olur. Şort eteği günlük yaşamda tercih edebileceğiniz gibi kısa kol gömlek ve topuklu ayakkabıyla tamamlayarak ofiste de kullanabilirsiniz.

4. Zarif ekru desenleriyle Koton Şort Etek

Bahar sezonunun trendleri arasında yer alan şort etekler, hoş duruşuyla birçok kişinin vazgeçilmez parçası. Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan modele siz de elbise dolabınızda yer açmak istiyorsanız Koton Şort Etek'i tercih edebilirsiniz. Ürüne hareket kazandıran kuşak sayesinde şort eteği belinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Ekru desenleriyle oldukça şık ürün, üzerinizde güzel bir görünüm sergiler. Mini boy şort eteği günlük hayatta kullanmanın yanı sıra dilerseniz ofiste de tercih edebilirsiniz. Polyesterden elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süre size eşlik eder.

5. Hoş görünümü ve farklı stiliyle Lovelegis Şort Etek

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Lovelegis Şort Etek, bahar ayının en çok tercih edilen ürünlerinden biri. Rahat tasarımıyla gün boyu konforlu kullanım sunar. Denim kumaşıyla oldukça şık ürün, uzun süre size eşlik eder. Farklı tasarımıyla herkesin beğenisini kazanan şort eteği günlük yaşamda tercih edebileceğiniz gibi özel günlerde de kullanabilirsiniz. Bel kısmında bulunan düğme sayesinde kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Cepler, cüzdan ve anahtar gibi küçük eşyaları yanınızda taşımanız için gereken alanı sunar. Mini etek boyuyla dikkatleri üzerinize çekecek şort eteği beyaz renk oversize tişört ve açık renk ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz.

6. Yumuşak dokusuyla Addax Şort Etek

Lacivert renkli Addax Şort Etek, güzel görünümüyle üzerinizde hoş bir duruş sergiler. Ürünü ister günlük yaşamda ister özel günlerde tercih edebilirsiniz. Mini etek boyuyla oldukça zarif şort etek, %100 pamuktan elde edilir. Yumuşak dokusu sayesinde tende hoş bir his bırakır. Nefes alan kumaşı ise sıcak havalarda serin ve kuru kalmanıza yardımcı olur. Şort eteği yaz ve bahar aylarında tercih edebilirsiniz. Yandan fermuarlı tasarımıyla ürünü kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Beyaz renk spor ayakkabı, crop model bluz ve küçük el çantasıyla tamamlayabilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla ürün uzun yıllar boyunca size eşlik edecek!

7. Yüksek bel modeliyle Cattownshop Şort Etek

Likralı kumaştan elde edilen Cattownshop Şort Etek, esnek yapısıyla üzerinize tam olarak otururken aynı zamanda rahat hareket imkânı da verir. Mini boy ürün, zarif görünümüyle hoş bir duruş sergiler. Yüksek beli sayesinde karın bölgesinde bulunan fazlalıkları kapatarak daha ince görünmenize yardımcı olur. Siyah renkli şort eteği günlük hayatta tercih edebileceğiniz gibi özel günlerde de kullanabilirsiniz. Sağlam materyallerden üretilen ürün, uzun süre kullanım imkânı verir. Şort eteği dilediğiniz renkte crop bluz, siyah kol çantası ve topuklu ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz.

8. Nefes alan yapısıyla Dilvin Şort Etek

Yeni sezon trendlerini yakından takip etmek isteyenlerin gardırobunda bulundurması gereken parçalar arasında şort etek yer alır. Bahar ayına uygun kıyafetler almak istiyorsanız Dilvin Şort Etek'e listenizde yer vermelisiniz. %50 pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla gün boyu konforlu hissetmenizi sağlar. Nefes alan yapısı, sıcak yaz aylarında kuru ve serin kalmanıza yardımcı olur. Yüksek bel tasarımı, karın bölgesindeki fazlalıklarınızı gizlemenizi sağlar. Ön kısımda bulunan düğme detayları ise şort eteğe hoş bir hava katar. Beyaz renkli ürünü açık tonlarda tişört ve spor ayakkabıyla kullanabilirsiniz.

9. Bahar ve yaz aylarında tercih edebileceğiniz Venus Butik Şort Etek

Hem günlük hem özel günlerde tercih edebileceğiniz bir kıyafet arıyorsanız Venus Butik Şort Etek'e göz atabilirsiniz. Küçük cep detayları ve mini boyuyla zarif bir duruş yakalayan ürünü yaz ve bahar aylarında kombinlerinize dâhil edebilirsiniz. %100 pamuktan elde edilen ürün, gün boyu konforlu kullanım sunar. Yumuşak dokusu tende hoş bir his uyandırır. Nefes alan kumaşı sayesinde sıcak havalarda serin kalmanıza yardımcı olur. Fermuarı sayesinde şort eteği kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Ürünü spor ayakkabı ve crop model lila renk tişörtle tamamlayabilirsiniz.

10. Yeni sezonun gözdeleri arasında yer alan Quzu Şort Etek

Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Quzu Şort Etek, hoş duruşuyla tüm dikkatleri üzerinize çeker. %93 polyesterden elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunar. Bahar ve yaz aylarında tercih edebileceğiniz şort etek, rahat yapısıyla gün boyu konforlu kullanım sunar. Slim fit kalıbıyla üzerinize tam olarak oturur. Yırtmaç sayesinde rahat hareket imkânı verir. Zincir detayı ise şort eteğe hoş bir hava katar. Giysiyi ister özel günlerde ister gündelik hayatta kullanabilirsiniz. Ürünü topuklu ayakkabı, küçük el çantası ve beyaz gömlekle kombinleyebilirsiniz.