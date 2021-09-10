2022 kış modasına damga vuracak trendler belli oldu! Eskiden kalan birçok parça geri dönecek

İş kadını ve modacı Tuğçe Erkoçkar, bir sonraki kış mevsiminde, eskide kalan birçok trendin geri döneceğini, uzun mantoların, dev çantaların art arda yeniden vitrinlere çıkacağını söyledi. Kadın modasında feminen çizgilerin özellikle vurgulandığına dikkat çeken Erkoçkar, "Kıvrımları belirginleştiren kesimler, nude renkler, topuklu çizmeler, bu sezon ’ben de varım’ diyerek moda podyumlarında boy gösteriyor. Yarım kazakların trendini koruduğu sezonda püsküller, yapay kürkler, vahşi desenler ve tek renk kombinler göz doldurmaya hazırlanıyor" dedi.

KIŞ MODASINDA DOLAPLARIN VAZGEÇİLMEZ PARÇALARI

Yere kadar uzanan, bileklere kadar değen mantoların dolaplarda yeniden boy gösterdiğini ifade eden Tuğçe Erkoçkar, "Ancak bu kez omuzlarında trençkotlardan alışkın olduğumuz cepler de var. Belindeki kuşakla vücut hatlarını belirginleştiren mantolar, geniş yakaları, omuzlarındaki hareketli kesimler ve sil görünümleriyle dış giyimde kadınların tercihi olmaya hazırlanıyor" diye konuştu. Retro kıyafetlerde görülen süper mini eteklerin de bu yıl geri döndüğünü kaydeden Erkoçkar, "Mini boylarıyla kombinlerde dikkat çekici bir imza oluşturan etekler, midi boy akımına adeta meydan okuyor. Minilerin yanında bu sezon bir de yüksek belli, midi boy etek trendi podyumları etkisi altına alıyor. Geçtiğimiz yıla damga varan crop üstler ve onlarla takım midi etekler bu yıl da vitrinlerde. Triko dokumalar yine eteklerde başrolde yer alıyor" şeklinde konuştu. Omuzları açık bırakan düşük yakalı elbiselerin ve bluzların da, bu kış partilerin en şık kadınlarını işaret edeceğine dikkat çeken Tuğçe Erkoçkar, şu ifadeleri kullandı: "Yakada envelope kapanış ile şekillendirilen saten ve ipek karışımlı kumaşlar, omuz dekoltesinin çekiciliğini artırıyor. Elbiselere yapay kürkten etoller, mantolar eşlik ediyor. Gösterişin yeniden tanımlanacağı kış sezonunda üst giyimde omuzları açıkta bırakan seçenekler çok daha fazla boy gösterecek gibi görünüyor."

JAKARLI KIYAFETLER YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Kumaşlarda ise jakarlı seçeneklerin yer alacağını belirten Erkoçkar, "Çeşit çeşit jakarlı dokumalar elbiselerde, eteklerde karşımıza çıkıyor. Hem klasik hem de modern bir tarz armağan eden jakarlı kumaşlar, canlı renklerle zıtlığın uyumunu sergiliyor. Dolabınızda jakarlı kıyafetler varsa, onları yeniden gün yüzüne çıkarmanın vakti geliyor" dedi. Hem eğlenceli, hem de sıcacık bir imaj vadeden peluş dokumaları, yapay kürklerin takip ettiğini dile getiren Erkoçkar, "Dünyaca ünlü birçok moda evi hem mantolarda hem de ceket detaylarında kürke yer vererek trend sinyalinin artmasına neden oluyor. Ayrıca oversize kesim bol spor montların da bu sezonun gözdeleri arasında olacağı müjdeleniyor" diye konuştu.

KOCAMAN DÜĞMELİ, SİVRİ YAKALI KIYAFETLER

2000’li yılların başında görülen sivri yakaların, gömleklerde geri döndüğünü belirten Tuğçe Erkoçkar, "Hem geniş hem de sivri yakalar ceketlerde de kendine yer bulmaya hazırlanıyor. İkonik dev düğmeler de onlara tasarımda eşlik ediyor. Düğmeler büyürken montların omuz, yaka bölümlerinde küçük cüzdanlar bulunacağını, tasarımların modaya birçok yenilik getireceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

DEV ÇANTALARA HAZIR OLUN

Geçtiğimiz sezon itibarıyla büyümeye başlayan çantaların, önümüzdeki dönemde adeta dev boyutlara ulaşacağına değinen modacı Tuğçe Erkoçkar, sözlerini şöyle noktaladı: "Kocaman çantalarla günlük hayatta eşyaların kolaylıkla taşınacağına sevinenlere clutchların da büyüdüğünün ve gece hayatında da büyük çantalarla gezileceğinin müjdesini verebiliriz. Rengarenk kocaman çantalarla kişisel eşyalarınızı yanınızdan ayırmayacaksınız" dedi.

(İHA)



