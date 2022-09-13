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2022'nin Denim on denim modasına gönül verenler için her bütçeye uygun kombin çeşitleri

13.09.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin trend moda akımını öğrenmeye hazır mısınız? Cevabınız "Evet." ise kesinlikle doğru yerdesiniz. Denim on denim modası, bugünlerde olduğu gibi önümüzdeki günlerde de oldukça konuşulacağa benziyor. Konfor ve şıklığı bir arada vadeden trendle tarzınızı ön plana çıkarabilir, ortamlarda adınızdan sıkça söz ettirebilirsiniz. Siz de denim on denim modasının rüzgârına kapılanlardansanız vakit kaybetmeden şahane kombin önerilerine göz atmayı unutmayın!

2022'nin Denim on denim modasına gönül verenler için her bütçeye uygun kombin çeşitleri

Farklı yıkamalarda ve tonlarda birbirinden şık denim parçalarla gardıroplarınıza yeni bir soluk getirebilirsiniz. Mavinin binbir tonundan siyaha kadar uzanan geniş renk yelpazesi sayesinde kendi tarzınıza en uygun olanı bulabilir, havalı duruşunuzla göz kamaştırabilirsiniz. Zamansız şıklık vadeden denim parçalarla yapacağınız kombinlerin ise sınırı yok! Karşınızda birbirinden şık denim on denim kombinleri!

1. Tek parçayla baştan aşağı denim: Defacto Uzun Kollu Gömlek Yaka Jean Elbise

2022'nin Denim on denim modasına gönül verenler için her bütçeye uygun kombin çeşitleri

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Defacto Uzun Kollu Gömlek Yaka Jean Elbise, denim on denim modasına ayak uydurmak ve tek parçayla şıklığı yakalamak için harika bir alternatif. Pamuklu kumaşı sayesinde bahar ve kış aylarının yanı sıra serin yaz akşamlarında da tercih edebileceğiniz elbiseyle çok rahat edeceksiniz. Kemer detayıyla daha şık bir forma kavuşan elbise, metal düğme kapamasıyla stilinize hareket katar. Diz üstünde biten boyuyla enerjik ve genç görünen kombinlere imza atabilirsiniz. Denim elbiseyi denim ceketle tamamlayabilir, krem rengi bir omuz çantası ve beyaz spor ayakkabılarla kombinleyebilir, takılarla stilinizi güçlendirebilirsiniz.

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2. Siyahtan vazgeçemeyenler için: Koton Cepli Jean Erkek Ceket

2022'nin Denim on denim modasına gönül verenler için her bütçeye uygun kombin çeşitleri

Koton Cepli Jean Erkek Ceket, gardıroplarda bulunması gereken demirbaşlardan bir! Her sezon güncelliğini asla yitirmeyecek zamansız kumaşı ve artık klasik hâline gelen modeliyle ürünü tüm kombinlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Pazar aktivitelerinde ve arkadaş buluşmalarında tarzınızla ön plana çıkmak için harika bir alternatif olan ceket modeli, pamuklu kumaşı sayesinde konforlu hissettirir. Metal düğme detayları ve göğüs kısmındaki cepleriyle daha spor bir görünüm yakalayan ceketi siyah yıkamalı denim pantolon, beyaz basic tişört ve spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Tarzınızı tamamlamak ve stilinizi güçlendirmek için omuz çantası tercih edebilirsiniz.

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3. Tarzınızı konuşturun: Dilvin Önü Fermuarlı Kot Top

2022'nin Denim on denim modasına gönül verenler için her bütçeye uygun kombin çeşitleri

Dilvin Önü Fermuarlı Kot Top, farklı bir tarz oluşturmak isteyen ve hep benzer ürünleri giymekten sıkılanlar için âdeta özel olarak üretilmiş bir parça. Büstiyer, denim parçalarla oluşturduğunuz kombinlerde bir adım önce çıkmak ve stilinizin ne kadar güçlü olduğunu göstermek için harika bir seçim. Kalın askılı büstiyeri sıcak havalarda tek başına kullanabileceğiniz gibi daha serin günlerde üstüne gömlek veya hırka giyerek de tercih edebilirsiniz. Büstiyerin içine beyaz gömlek giymekse sizi çok daha havalı ve tarz sahibi gösterir. Denim büstiyeri spor ayakkabı ve yıkamalı denim pantolonla kombinleyebilirsiniz.

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4. Gri ve siyahın muhteşem uyumu: Trendyolmilla Siyah Renk Bloklu Denim Gömlek

2022'nin Denim on denim modasına gönül verenler için her bütçeye uygun kombin çeşitleri

Trendyolmilla Siyah Renk Bloklu Denim Gömlek, sürekli benzer tarzda giyinmekten sıkılanlar için şahane bir seçenek. Pamuklu kumaşıyla gömlek üzerinizde yokmuş gibi hafif hissedebilir, günü konforunuz bozulmadan tamamlayabilirsiniz. Metal düğme detaylarıyla hareketlenen gömleği farklı renklerle kombinleyebilirsiniz. Dilerseniz düğmelerini kapatarak gömlek olarak kullanabilir dilerseniz de içine basic bir tişört giyip ceket olarak tercih edebilirsiniz. Denim on denim modasının hakkını vermek için yıkamalı mom jean, siyah tişört ve eskitilmiş postalla kombininizi tamamlayabilir, bulunacağınız ortamlardaki meraklı gözleri üzerinize çekebilirsiniz.

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5. Daha ne kadar havalı olunabilir ki? Trendyolmilla Mavi Yırtık Detaylı Yüksek Bel Mom Jean

2022'nin Denim on denim modasına gönül verenler için her bütçeye uygun kombin çeşitleri

Trendyolmilla Mavi Yırtık Detaylı Yüksek Bel Mom Jean, yaz kış vazgeçilmeniz olabilecek türden bir parça. Yırtık detaylarıyla hareketlenen ve günceli yakalayan denim pantolonla sıra dışı ve şık kombinler oluşturabilirsiniz. Zamansız klasiklerden biri olan denim pantolon, yüksek bel tasarımı sayesinde karın bölgenizi sarar ve içinde çok daha rahat hareket etme imkânı tanır. Bol kesimi sayesinde daha cool bir görünüm kazanmanıza yardımcı olur. Yırtık detaylı pantolonu tarzınıza ve gideceğiniz mekâna göre gömlek, tişört veya croplarla kullanabilir, omuzlarınıza da havalı bir denim ceket atarak tarzınızı konuşturabilirsiniz.

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6. Hem zarif hem havalı: Tudors Slim Fit Açık Mavi Denim Erkek Gömlek

2022'nin Denim on denim modasına gönül verenler için her bütçeye uygun kombin çeşitleri

Tudors Slim Fit Açık Mavi Denim Erkek Gömlek, zarif modeli ve şık kesimiyle gardıroplarınızda mutlaka bulunmasını isteyeceğiniz bir parça. Klasik denim gömlek anlayışından çok daha farklı. Göğüs kısmında yer alan iki adet cebiyle nostaljik rüzgârlar estiren denim gömleği hem şık hem spor kombinlerde tercih edebilirsiniz. Yumuşacık pamuklu kumaşı sayesinde içinde çok rahat edeceğiniz gömlekle birbirinden şık kombinler oluşturabilir, görenleri zarafetinize hayran bırakabilirsiniz. Eşsiz rengiyle göz kamaştıran gömleğin klasik havasını dengelemek için parçayı denim şortlarla kullanabilir, uyumsuzluğun uyumunu yakalayarak tarzınızı konuşturabilirsiniz. Kombininizi taba ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.

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7. Denim şortun rahatlığına alışanlara: Koton Cepli Kot Şort

2022'nin Denim on denim modasına gönül verenler için her bütçeye uygun kombin çeşitleri

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Koton Cepli Kot Şort, sıcak havalarda imdadınıza yetişiyor. Modern kesimi sayesinde parçayı hem spor hem şık kombinlerinizde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Zamansız bir model olan şort, yırtık detaylarıyla hareket kazanır. Yüksek beli ve bacaklarınızı saran modeliyle ekstra konfor vadeden şortu hep üzerinizde taşımak isteyeceksiniz. Pamuklu dokusu sayesinde teninizde yumuşacık bir his bırakan modeli arkadaş buluşmalarında ve günlük hayatta farklı aksesuarlarla kullanabilir, birbirinden şık kombinler oluşturabilirsiniz. "Denim on denim modası benden sorulur!" diyorsanız parçayı denim gömlek ve spor ayakkabıyla tamamlayarak muhteşem bir duruş yakalayacağınızı söylemek isteriz.

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8. Denim on denim modası olur da denim ceket olmaz mı?: Trendyolmilla Mavi Bomber Denim Ceket

2022'nin Denim on denim modasına gönül verenler için her bütçeye uygun kombin çeşitleri

Trendyolmilla Mavi Bomber Denim Ceket, tarzını konuşturmak ve ne kadar stil sahibi olduğunu göstermek isteyenler için harika bir seçenek. Modeli ve duruşuyla muhteşem bir görünüme imza atmanızı sağlayacak ceketle kombinlerinizi en şık şekilde tamamlayabilirsiniz. Serin yaz akşamları ve bahar aylarında favori parçanız olabilecek denim ceketle çok daha havalı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Yıkamalı kumaşı, bel ve bileklerindeki lastik detaylarıyla oldukça güncel bir görünüm kazanmanızı sağlayacak modeli denim şortlarla giyebilir, içine beyaz basic bir tişört tercih edebilirsiniz.

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