24 Nisan Koronavirüs tablosu açıklandı! 24 Nisan günlük koronavirüs tablosu vaka ve vefat sayısı...

24 Nisan korona tablosu vaka ve hasta sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden son dakika korona tablosu vaka sayısı ve vefat eden hasta sayısını paylaşıyor. 24 Nisan'da 281 bin 183 yeni koronavirüs testi yapıldı. Toplam vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416'ya ulaştı. İşte, 24 Nisan koronavirüs tablosu...

24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 183 Covid-19 testi yapıldı, 40 bin 183 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 339 kişi ise hayatını kaybetti. Bugün hasta sayısı 2 bin 905 oldu.

24 Nisan'da 52 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi.

