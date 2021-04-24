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  4. 24 Nisan Koronavirüs tablosu açıklandı! 24 Nisan günlük koronavirüs tablosu vaka ve vefat sayısı...

24 Nisan Koronavirüs tablosu açıklandı! 24 Nisan günlük koronavirüs tablosu vaka ve vefat sayısı...

24.04.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Nisan son dakika koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En güncel koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. 24 Nisan'da 281 bin 183 yeni Covid-19 testi yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 40.596 oldu. İşte, ayrıntılar...

24 Nisan Koronavirüs tablosu açıklandı! 24 Nisan günlük koronavirüs tablosu vaka ve vefat sayısı...

24 Nisan korona tablosu vaka ve hasta sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden son dakika korona tablosu vaka sayısı ve vefat eden hasta sayısını paylaşıyor. 24 Nisan'da 281 bin 183 yeni koronavirüs testi yapıldı. Toplam vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416'ya ulaştı. İşte, 24 Nisan koronavirüs tablosu...

24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 183 Covid-19 testi yapıldı, 40 bin 183 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 339 kişi ise hayatını kaybetti. Bugün hasta sayısı 2 bin 905 oldu.

24 Nisan'da 52 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi.

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