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270 kilo veren gencin son halini görenler tanıyamıyor... 'Ölene kadar yemek yiyeceğim' demişti!

24.02.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

38 yaşındaki Casey King, 2019 yılında üç kuzeniyle birlikte katıldı TLC programında kilosuyla dikkat çekmişti. Programda ölene kadar yemek yiyeceğini söyleyen Casey, aynı yıl olduğu ameliyat sayesinde yaklaşık 270 kilo verdi. Casey'nin son halini görenler yaşadığı değişime inanamıyor.

270 kilo veren gencin son halini görenler tanıyamıyor... 'Ölene kadar yemek yiyeceğim' demişti!

Casey King, 33 yaşındayken kuzenleriyle birlikte katıldığı programda kilosuyla tanınmıştı. Casey, son dört yılda geçirdiği ameliyat, yoğun bir egzersiz ve diyet planıyla vücut ağırlığının neredeyse üçte ikisini kaybetti. Hayatını değiştiren Casey artık fiziksel olarak bir küvete veya duşa sığamadığı için açık bir teknede yıkanmak zorunda kalmadığını belirterek değişimini ve kiloluyken hayatında yaşadığı zorlukları paylaştı.

ÇALIŞTIĞI RESTORANLARDA DAHA FAZLA YEMEK YEMEYE BAŞLADI

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King katıldı programda "Ölene kadar yemek yiyeceğim. Benim için normal bir gün saat 12 civarında uyanmak, hemen ne yiyeceğime karar vermek ve ardından TV, video oyunlarıyla ilgilenmekle geçiyor. Çok fazla aktivite yok.” demişti. King, liseyi bitirdiğinde "büyük bir çocuk" olduğunu iddia etti. Mezun olduktan sonra restoranlarda çalışmaya başladı ve daha çok yemek yemeye başladı. Birkaç yıl sonra işi bıraktı ve babasının yanına taşındı ve burada ağırlığı 845 pound'a yükseldi.

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Aşırı kilo alımı, banyo yapmak da dahil olmak üzere günlük aktiviteleri gerçekleştirmesini zorlaştırdı. King, normal boyutta bir duşa veya banyoya sığamadığı için babasının arka güvertesindeki açık hava teknesinde yıkanmak zorunda kaldı.

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“Kıvrımları ve kanatçıkları olan daha iri bir adamım çünkü, neredeyse bir domuz gibi hareket etmem ve bacağımın arkasını almak için yuvarlanmam gerekiyor. Gerçek deri parçalarını kaldırmam gerekiyor. Bu sadece süper zor bir süreç, ”demişti.

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Ayrıca arka bölgeye ulaşamadığı için tuvaletten sonra temizlenmek için babasından yardım etmesi gerektiğini de itiraf etti. Dizi sırasında ilk olarak cerrah Dr. Charles Procter Jr. ile tanıştı, ancak obezite ameliyatı geçirmeden önce kendi başına kilo vermesi gerektiğini öğrendi.

KİLO VERME SÜRECİNE ANNESİ YARDIMCI OLDU

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King'in annesi kilo verme sürecini başlatmasına yardım etti, onu daha sağlıklı bir diyete soktu ve devasa vücudunu hareket ettirmesini sağladı. Şovda "Annemin eğitim çavuşu olduğunu şaka yollu söylüyoruz" diye alay etti. “Ne yediğimi, ne kadar yediğimi kontrol ediyor ve diyetim konusunda o kadar katı ki, bazen hile yapmayı düşünüyorum. Bununla gurur duymuyorum. Diyet yapmak berbat bir şey.”

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King sonunda midesinin yan tarafını küçültmek için dikey bir tüp mide ameliyatı geçirdi, bu da onu "basketbol büyüklüğünden raket topunun boyutuna" getirdi ve daha az yemesine neden oldu. Ameliyat sayesinde yaklaşık 270 kilo verdi ve son dört yılda kilo verme rejimine bağlı kalmaya devam etti.

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King, sağlık yolculuğunu Instagram sayfasında paylaştı ve burada epik vücut dönüşümüne hayran kalan 38.000'den fazla takipçiye ulaştı.

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İlham veren yıldız kendinde de uyguladığı kilo verme ipuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor.

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