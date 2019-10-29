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29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 08:03 | Son Güncelleme

CUMHURİYETİN ilanının 96.

29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL, (DHA) CUMHURİYETİN ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.

KAPATILAN YOLLAR
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve gelişler,
D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi,

  1. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi,
    Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi,
    Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
    Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi Girişi,
    Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
    Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
    Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
    Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi,
    O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGAH
Sürücüler için Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.
(FOTOĞRAFLI)

29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

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