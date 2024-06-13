3 ilden korkutan haber geldi! Helikopterler peş peşe havalandı: Yangın kabusu geri döndü

Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız acı hatırlardan sonra bu yaz da sıcaklıkların artmasıyla beraber yine yangın haberleri gelmeye başladı. Bugün Manisa, İzmir ve Çanakkale'de orman yangını çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun mesai harcıyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı.

İZMİR

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bornova ilçesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak ve 3 helikopterle havadan, 6 arazöz ve orman işçileriyle karadan müdahale başladı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

MANİSA

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İlçeye bağlı Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.







