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  4. 3 yıl sonra aynı kâbus! 36 kişi yaşamını yitirdi: Çin korkunç fabrika yangınıyla sarsıldı

3 yıl sonra aynı kâbus! 36 kişi yaşamını yitirdi: Çin korkunç fabrika yangınıyla sarsıldı

22.11.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de Hınan eyaletinde bir fabrikada yangın çıktı. Endüstriyel kimyasallar üreten fabrikada çıkan yangında 36 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise kayboldu. Ülkede 2019'daki bir fabrika yangınında 78, 2015'te kimyasalların saklandığı bir depoda çıkan yangında ise 173 kişi hayatını kaybetmişti.

3 yıl sonra aynı kâbus! 36 kişi yaşamını yitirdi: Çin korkunç fabrika yangınıyla sarsıldı

Ulusal basındaki haberlere göre, Hınan eyaletinin Anyang şehrindeki fabrikada gece saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi 3,5 saat sürdü.

Yangında 36 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma sürerken bazı şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

ÇİN'İN DEPOLAMA TESİSLERİNDEKİ YANGINLARLA BAŞI DERTTE

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan yangınlar çıkıyor.

Haziranda Çin Petrokimya Şirketi Sinopec'in Şanghay'daki fabrikasında çıkan yangında ise 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Jiangsu eyaletinin Yançıng şehrinde 2019'da kimya fabrikasında yaşanan patlamada 78 kişi hayatını kaybetmiş, fabrikanın çevresindeki evler ağır hasar görmüştü.

Tiencin Limanı'ndaki kimyasalların saklandığı depolarda 2015'te meydana gelen patlamada 173 kişi yaşamını yitirmişti.

(AA)

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