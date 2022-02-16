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  4. 30 günlük bebeğe BioNTech aşısı yapılmıştı! Aile çıkan karara isyan etti

30 günlük bebeğe BioNTech aşısı yapılmıştı! Aile çıkan karara isyan etti

16.02.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de geçen yılın temmuz ayında 30 günlük bir bebeğe Hepatit-B yerine Covid-19 aşısı yapılmasıyla ilgili ailenin yaptığı suç duyurusunun ardından, Bornova Kaymakamlığı tarafından hemşire ve sağlık ekibi hakkında art niyet ve bebekte yan etki olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmediği ortaya çıktı. Ailenin avukatı Dilek Güzel, karara itiraz ettiklerini söyledi.

30 günlük bebeğe BioNTech aşısı yapılmıştı! Aile çıkan karara isyan etti

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, katıldığı bir televizyon programında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını, bu hatanın sadece bir kere olduğunu ve bebeğin ailesinin haberdar edildiğini söyledi. Olayın ardından, ailenin Avukatı Dilek Güzel yaptığı açıklamada 1 Temmuz 2021 tarihinde, 1 aylık bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla Biontech Covid-19 aşısı yapıldığı iddiasına ilişkin, bebeğin ailesinin aşıyı yapan hemşire ve sağlık ekibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından yürütülen soruşturmada, Bornova Kaymakamlığı tarafından 'soruşturma izni verilmemesine' karar verildiği ortaya çıktı. Aile, avukatları aracılığıyla İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti.

'Ailenin avukatı Dilek Güzel, şunları söyledi:

"Söz konusu kararda bebeğe karekod okutulmadan aşının uygulandığı, karekod okutulsaydı sistem tarafından aşının uygunluğu verilmeyeceğinden yanlış aşı uygulamasının önlenmesinin mümkün olacağı, olayda aşıyı uygulayan hemşire ve diğer ekibin tutumunda herhangi bir art niyet, kasıt olmadığı belirtiliyor. Kararda, olayın saklanmadığı, gerekli önlemlerin alınması için yoğun çaba sarf edildiği, hatalı aşı uygulamasının bebekte herhangi bir yan etki geliştirmediği, taksirle yaralamaya sebep olunmasının söz konusu olmadığı da yer alıyor. Ayrıca hatalı aşı uygulaması yapan hemşire hakkında disiplin işlemi ve aşı görevlerinde çalıştırılmaması yönünde idari tedbir uygulandığı, hemşirenin bağlı olduğu doktorun yıllık izinde olduğu, olay günü aşıdan sorumlu hekimin olaydan haberdar olmadığı belirtilerek 'soruşturma izni verilmemesine' karar verildi. Tarafımızca kabul edilemez nitelikteki bu karara İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz ettik" dedi.

'BU DURUM BEBEKLERİNİN, KENDİLERİNİN ZARAR GÖRMEDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR'

Yaşanan süreçte ailenin çok zor günler geçirdiğinin belirten avukat Dilek Güzel, şöyle devam etti:

"Müvekkillerimin en büyük mutluluğu şu ana kadar bebeklerinde kalıcı bir soruna rastlanmamış oluşudur. Ancak bu durum bebeklerinin ve kendilerinin zarar görmediği anlamına da gelmiyor. Müvekkillerim 30 günlük bebekleriyle birlikte, 1 hafta boyunca hastanede kalmış, bebeklerinin yaşamsal riski nedeniyle hayatları kabusa dönmüş, lohusa olan annenin stres nedeniyle sütü azalmış, bebek ateşlenmiş, haftalarca Covid-19 salgını ortamında sürekli hastaneye taşınmış ve kan değerleri takip edilmiştir. Bebekten düzenli olarak kan alınmaya devam ediliyor. Bu kontrollerin ne kadar süreceği, 1 flakon Biontech aşısının uzun süreçte kalıcı rahatsızlığa sebep olup olmayacağı, kalıcı rahatsızlık oluşturursa hangi organda, sistemde ve nasıl bir rahatsızlık oluşturacağı da bilinmiyor. Bu endişe ve korku şikayetçilerin yaşamını alt üst etmiş, ruh ve beden sağlıklarını bozmuştur. Aile tüm yaşamlarını bebeklerinin hastane kontrollerine göre düzenlemek zorunda kalmıştır. Sırf bu durum dahi müvekkillerimin ve bebeğin gördüğü zararı, ruh ve beden bütünlüğüne verilen zararı göstermektedir" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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