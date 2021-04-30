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30 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu vaka ve hasta sayısı

30.04.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Nisan son dakika koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En güncel koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. 30 Nisan vaka sayısı, hasta sayısı, vefat eden sayısı bilgileri az sonra belli olacak. Öte yandan, Kabine Toplantısı kararları sonrası vaka sayıları daha da yakından takip edilmeye başladı. İşte, 30 Nisan korona tablosu...

30 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu vaka ve hasta sayısı

30 Nisan koronavirüs tablosu paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerken Türkiye'nin güncel korona tablosunu duyuracak. Güncel kısıtlamaların gündeme gelmesi ile 30Nisan korona tablosu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşte, son dakika korona tablosu vaka, hasta ve vefat sayıları...

30 NİSAN KORONA TABLOSU

30 Nisan koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden az sonra paylaşılacak.

29 NİSAN KORONA TABLOSU

29 Nisan'da 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 715 oldu.

29 Nisan'da 43 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 996 bin 712'ye ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 788 bin 700, vefat sayısı 39 bin 737, ağır hasta sayısı 3 bin 581 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

28 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

28 Nisan'da 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 728 oldu. 45 bin 198 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 718 bin 604'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26, vefat sayısı 39 bin 398, ağır hasta sayısı 3 bin 558 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı koronavirüs testi

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