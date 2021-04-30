30 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu vaka ve hasta sayısı

30 Nisan koronavirüs tablosu paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerken Türkiye'nin güncel korona tablosunu duyuracak. Güncel kısıtlamaların gündeme gelmesi ile 30Nisan korona tablosu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşte, son dakika korona tablosu vaka, hasta ve vefat sayıları...

30 NİSAN KORONA TABLOSU

30 Nisan koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden az sonra paylaşılacak.

29 NİSAN KORONA TABLOSU

29 Nisan'da 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 715 oldu.

29 Nisan'da 43 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 996 bin 712'ye ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 788 bin 700, vefat sayısı 39 bin 737, ağır hasta sayısı 3 bin 581 oldu.