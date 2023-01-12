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31/2 trafik cezası nedir? 31/2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

12.01.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları Trafik Kanununda tüm sürücülerin uyması gereken birçok trafik kuralı yer almaktadır. Trafiğin akışını etkileyecek hareketlerde bulunulması, sürücülerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde araba kullanılması gibi durumlar trafik kural ihlali olarak sayılmaktadır. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler için birbirinden farklı cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Her cezai yaptırımın farklı bir trafik ceza kodu karşılığı vardır. Peki, 31/2 trafik cezası nedir, kimlere uygulanır?

31/2 trafik cezası nedir? 31/2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte seyir halinde olan tüm sürücülerin trafik kurallarına harfiyen uyması gerekmektedir. Trafik akışının ve trafik düzeninin güvenli bir biçimde sağlanabilmesi için trafik kanunu içerisinde yer alan maddelerin sürücüler tarafından yerine getirilmesi zaruridir. Trafikte geçerli olan kuralları çiğneyen tüm sürücülere çeşitli trafik cezaları uygulanır. Trafik kurallarının hiçe sayılması durumunda uygulanan cezai yaptırımlar arasında 31/2 trafik cezası da yer alır.

31/2 trafik cezası nedir?

2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanununun 31’inci maddesinde araçlarda bulundurulması zaruri gereçler başlığı yer almaktadır. Bu başlık içerisinde 31/2 trafik cezası ile ilgili tüm bilgiler mevcuttur. Buna göre 31/2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu “kontrol cihazı olarak tanımlanan takograf ya da taksimetre cihazlarını bozuk bir şekilde üretmek veya bozulmasına aracı olmak ve bu şekilde bozuk olan cihazları araçlarda kullanmaya devam etmek” konularını kapsamaktadır. Bu şekilde araç kullanımından sorumlu olan kişilere mülki amir tarafından 31/2 trafik cezası uygulanmaktadır.

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31/2 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafiğe kurallarının aksini yapan sürücülere veya araç sahiplerine bazı cezai yaptırımlar uygulanır. 31/2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu takograf bir diğer ismiyle dijital cihazların ya da taksimetre cihazlarının bozuk bir şekilde üretilmesi veya bozulmasına aracı olunması ve bu bozuk haldeki cihazların araçlarda kullanılmasıdır. Bu cezanın yazıldığı araçların trafiğe çıkışları engellenmemektedir. 31/2 trafik cezası, Karayolları Trafik Kanununun 31’inci maddesinde yer alan kurala aykırı davranan sorumlu kişilere uygulanır. Bu şekilde araş kullanımından sorumlu olan kişilere para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca para cezası ile birlikte 3 ile 6 ay arası hafif hapis cezası da verilebilmektedir. Ayrıca araçlar eksikliği giderilinceye kadar trafikten men edilir.

31/2 trafik cezası tutarı nedir?

31/2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu takograf ya da taksimetre cihazlarının bozuk olarak imal edilmesi veya bozulmasına vesile olunması, bozuk olan cihazların araçlarda kullanılmaya devam edilmesidir. Araç plakasına ya da ehliyete yazılan tüm trafik cezalarına Emniyet Genel Müdürlüğü Online İşlemler kısmından ya da e-Devlet üzerinden ulaşabilmeniz mümkündür. 31/2 trafik cezası tutarı güncel olarak 30.953 TL’dir. 31/2 trafik cezası tutarı 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre
belirlenecek idari para cezasıdır ve indirim tutarı yoktur.

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trafik cezası takograf Taksimetre

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