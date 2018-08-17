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50 yaş üstü kalp hastalarına sıcak hava uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

50 yaş üstü kalp hastalarına sıcak hava uyarısı

İSTANBUL, (DHA)

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