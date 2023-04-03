6 aylık bebeğine lazımlık eğitimi veren ünlü model Gisele Bündchen'den hayatınızı kolaylaştıracak ebeveynlik ipuçları

Her annenin çocuklarını büyütme stili ve onlara uyguladığı teknikler farklılık gösteriyor. Bazıları daha rahat bir ebeveyn olurken bazıları ise disiplinin korunması gerektiğini belirtiyor. Diğer bazı ünlü anneler gibi, Gisele Bündchen'in de ebeveynlik konusunda daha alışılmadık yaklaşımları bulunuyor. Tamamen doğal ebeveynlik tarzı, oğlu Benjamin ve kızı Vivian'ı büyütmesine ve annelerin sıklıkla karşılaştığı bazı yaygın mücadelelerin üstesinden gelmesine yardımcı oldu.

ONLARA ÖRNEK OLABİLMEK İLK ÖNCELİĞİ

Gisele Bündchen'in ebeveynlik tarzının temel unsurlarından biri örnek teşkil etmektir. Süper model, çocuklarının hayatlarında harika bir rol model olmanın ana önceliği olduğunu ortaya koydu. Bir röportajda “Çocuklarımla ana odak noktam, örnek olarak liderlik etmeye çalışmaktır. Çocuklarıma kelimelerin nasıl bu kadar güçlü olduğunu ve onları dikkatli kullanmaları gerektiğini göstermeye çalışıyorum. Söyleyecek sevgi dolu bir şeyleri yoksa, hiçbir şey söylememeliler” diye açıkladı.

SAĞLIKLI BESLENMEYE VE EGZERSİZE ÖNEM VERİYOR

Çocuklarının sağlıklı beslenmesini , yeterince egzersiz yapmasını veya doğanın tadını çıkarmasını sağlamak çocuklarına yolu göstermekle ilgili. Bu yüzden kızıyla yoga yapmak ya da oğluyla yüzmek gibi aktiviteleri birlikte yapmayı çok seviyor. Model, bir bezi soğuk süte batırmak ve boğazı ağrıyan çocuklarının boyunlarına sarmak gibi doğal alternatiflerin önemini vurguluyor.

Egzersiz söz konusu olduğunda, aile bunun çoğunu birlikte yapar. “Evimizde hepimiz oldukça aktifiz. Her gün bir çeşit fiziksel egzersiz yapıyoruz. Her şey nerede olduğumuza bağlı." Süper model anne için besleyici bir diyete sahip olmak da çok önemli. Kendisi ve çocukları çoğunlukla bitki bazlı bir diyet uyguluyor.

İNTERNET KULLANIMINI SINIRLIYOR

Pek çok çocuk gibi, Gisele Bündchen'in çocuklarının da gün içinde internette geçirebilecekleri süre konusunda bir sınırı vardır. Çocuklarının cihazlarında zaman sınırları var ve masa etrafında veya yatakta elektronik kullanamıyorlar. Brezilyalı model, çocukların dışarıda yeterince zaman geçirmesinin ve doğanın tadını çıkarmanın önemini de vurguluyor.

Öte yandan Bündchen, sosyal medyanın sahip olabileceği olumlu etkinin farkında olduğundan, onu evinde tamamen yasaklamayı hiçbir zaman düşünmedi. "Teknoloji ve sosyal medya, pozitifliği ve farkındalığı yaymak için harika bir platform olabilir, ancak anda kalmanın ve nasıl kullanıldığına dikkat etmenin önemli olduğuna inanıyorum" diye açıkladı.

EMZİRMENİN ÇOCUKLARI İLE BAĞ KURMASINI SAĞLADIĞINI SÖYLÜYOR

Süper model bir Instagram gönderisinde “Çocuklarımla paylaştığım en özel anlardan biri emzirirken oldu ” diye yazdı. Bündchen, bebeklerini emzirirken onlarla kurduğu bağa değer verdi ve emzirirken asla hastalanmadıklarını da kaydetti.

Bündchen ayrıca anne sütünü daha az geleneksel amaçlar için de kullandığını açıkladı. Bakterilerden korunmak için çocuklarının gözlerine ve burunlarına anne sütü damlattı. Emzirmeyi bıraktıktan sonra buzdolabında donmuş süt şişelerini de bu amaçlarla saklıyordu.

LAZIMLIK EĞİTİMİ İÇİN ELEME EĞİTİMİNİ KULLANDI

Çoğu ebeveyn bebeklerine 18 ay ile 3 yaş arasında lazımlık eğitimi vermeye başlarken, Gisele Bündchen oğluna henüz 6 aylıkken tam tuvalet eğitimi verdiğini açıkladı. Bu haber hayranlarını oldukça şaşırtsa da Bündchen, hızlı sonuç almak için özel bir teknik kullandığını da paylaştı.

Süper model, tuvalet eğitimi sürecinde bebeğini çıplak taşıdı. Oğlunun ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına yardımcı olan "eleme iletişimi" adlı bir yöntem kullandı.

